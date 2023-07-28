У Севастополі вирує негода: вітром зірвало дах будинку (відео)

У місті випав град розміром майже з долоню

Окуповане місто Севастополь, що в Криму, накрив шторм. У місті пішла сильна грозова злива, випав величезний град озміром майже з долонь. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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За заявою місцевої окупаційної влади, у низці районів Севастополя спостерігаються серйозні проблеми з електрикою, а морський пасажирський транспорт через штормове попередження був змушений припинити роботу.

Віцегубернатор Севастополя Євген Горлов заявив, що населення частково залишилася без електрики на невизначений термін.

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«Через негоду спрацював захист електропідстанції. Наразі без електрики сидить Корабельна сторона та Ластова бухта. Там уже працюють аварійні бригади», – написав він.

Шторм настільки сильний, що навіть зірвало дах будинку.

Мешканці Севастополя розповіли, що дороги поступово перетворюються на річки, вода потрапляє в громадський транспорт та під’зди. Окупаційна влада підтвердила підтоплення будинків.

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Також у Севастополі випав град розміром майже з людську долоню, який потрощив вікна автомобілів.

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У Севастополі випав град розміром із долоню фото: t.me/chp_sevastopol

За даними пабліків, негода вирує і в окупованій Ялті – там пішов дощ і сильна гроза.

Нагадаємо, Збройні сили України здійснили спробу атаки по кораблю Чорноморського флоту в районі Севастополя.

До слова, на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, після чого мешканці Севастополя почали скаржитися на проблеми з бензином і зростання цін на продуктові товари.