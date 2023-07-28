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У Севастополі вирує негода: вітром зірвало дах будинку (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Севастополі вирує негода: вітром зірвало дах будинку (відео)
Негода в Севастополі
фото: скриншот відео

У місті випав град розміром майже з долоню

Окуповане місто Севастополь, що в Криму, накрив шторм. У місті пішла сильна грозова злива, випав величезний град озміром майже з долонь. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За заявою місцевої окупаційної влади, у низці районів Севастополя спостерігаються серйозні проблеми з електрикою, а морський пасажирський транспорт через штормове попередження був змушений припинити роботу.

Віцегубернатор Севастополя Євген Горлов заявив, що населення частково залишилася без електрики на невизначений термін.

«Через негоду спрацював захист електропідстанції. Наразі без електрики сидить Корабельна сторона та Ластова бухта. Там уже працюють аварійні бригади», – написав він.

Шторм настільки сильний, що навіть зірвало дах будинку.

Мешканці Севастополя розповіли, що дороги поступово перетворюються на річки, вода потрапляє в громадський транспорт та під’зди. Окупаційна влада підтвердила підтоплення будинків.

Також у Севастополі випав град розміром майже з людську долоню, який потрощив вікна автомобілів.

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У Севастополі випав град розміром із долоню
фото: t.me/chp_sevastopol

За даними пабліків, негода вирує і в окупованій Ялті – там пішов дощ і сильна гроза. 

Нагадаємо, Збройні сили України здійснили спробу атаки по кораблю Чорноморського флоту в районі Севастополя. 

До слова, на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, після чого мешканці Севастополя почали скаржитися на проблеми з бензином і зростання цін на продуктові товари.

Теги: Севастополь шторм дощ гроза

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