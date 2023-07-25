Москва шокована: ЗСУ атакує кораблі Чорноморського флоту вже біля самого Севастополя

У російському відомстві стверджують, що Україна намагалася атакувати російський корабель «Сергій Котів»

Україна здійснила спробу атаки по кораблю «Сергій Котів» Чорноморського флоту в районі Севастополя

Збройні сили України здійснили спробу атаки по кораблю Чорноморського флоту в районі Севастополя. Про це повідомили у міноборони Росії, передає російське пропагандистське ЗМІ.

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У російському відомстві стверджують, що Україна намагалася атакувати російський корабель «Сергій Котів», який виконував завдання у районі Севастополя, за допомогою безекіпажних катерів. За даними міністерства країни-терористки, ніхто не постраждав.

Як пишуть ЗМІ, після спроби атаки на корабель Чорноморського флоту він нібито продовжив виконувати завдання й «знищив обидва катери штатною зброєю».

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Раніше у Севастополі тимчасово припиняли рух морського пасажирського транспорту. У дирекції щодо розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури причин цього не назвали, але зазначали, що для пасажирів організують компенсаційний маршрут суходолом.

Нагадаємо, випуск боєприпасів у Росії нібито зріс більше, ніж у 12 разів, а обсяги виробництва техніки та озброєння у 2023 році перевищили торішні показники.

Раніше стало відомо, що Збройні сили України продовжать завдавати удари по тимчасово окупованому Криму та Кримському мосту, який з'єднує півострів із материковою частиною Росії.

До слова, українські захисники сьогодні знищили ворожий гелікоптер.

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