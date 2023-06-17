У Севастополі зникло світло

У Севастополі в кількох районах мешканці залишились без світла

Електрика відключилася у 80% споживачів міста

У тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, ввечері 16 червня зникло електропостачання. Причиною, імовірно, стало відключення автоматики підстанції «Севастополь». Про це повідомив так званий губернатор міста Михайло Развозжаєв у Telegram.

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«За попередньою інформацією, відключилася автоматика на підстанції «Севастополь». Фахівці працюють над відновленням електропостачання споживачам Севастополя. Їм знадобиться кілька годин», – написав він.

За даними пропагандистського видання «РИА Новости», було відключено 80% споживачів Севастополя, а саме центр міста, Очеретяну бухту, проспект Острякова, Корабельний бік та частину Козачої бухти.

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Пізніше у Севастопольенерго заявили, що повернули світло всім споживачам. Співробітники Севастопольської ТЕЦ вивчають причини аварійного відключення.

Нагадаємо, російські загарбники посилюють оборону своєї бази Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Для цього вони використовують бойових дельфінів.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України звернулося до жителів тимчасово окупованого Криму.

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До слова, 31 травня у Севастополі сталася стрілянина в районі, де розташовані російські військові частини.