У Севастополі зникло світло
Електрика відключилася у 80% споживачів міста
У тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, ввечері 16 червня зникло електропостачання. Причиною, імовірно, стало відключення автоматики підстанції «Севастополь». Про це повідомив так званий губернатор міста Михайло Развозжаєв у Telegram.
«За попередньою інформацією, відключилася автоматика на підстанції «Севастополь». Фахівці працюють над відновленням електропостачання споживачам Севастополя. Їм знадобиться кілька годин», – написав він.
За даними пропагандистського видання «РИА Новости», було відключено 80% споживачів Севастополя, а саме центр міста, Очеретяну бухту, проспект Острякова, Корабельний бік та частину Козачої бухти.
Пізніше у Севастопольенерго заявили, що повернули світло всім споживачам. Співробітники Севастопольської ТЕЦ вивчають причини аварійного відключення.
Нагадаємо, російські загарбники посилюють оборону своєї бази Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Для цього вони використовують бойових дельфінів.
Раніше Головне управління розвідки Міноборони України звернулося до жителів тимчасово окупованого Криму.
До слова, 31 травня у Севастополі сталася стрілянина в районі, де розташовані російські військові частини.
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