Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ забирає частину Чорноморського флоту з Криму. Аналітики ISW назвали причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ забирає частину Чорноморського флоту з Криму. Аналітики ISW назвали причину
Триває 468-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України
фото ілюстративне

В окупантів виникли масові проблеми з логістикою та забезпеченням боєприпасами в окупованому Криму

Командування Чорноморського флоту РФ намагається вберегти кораблі від атак і частково перекидає їх із тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Про це йдеться у звіті ISW.

За даними аналітиків ISW, окупанти перекидають логістичні центри Чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійська Краснодарського краю через масові проблеми з логістикою та забезпеченням боєприпасами в окупованому Криму.

У той же час десантні кораблі продовжують маневрувати у Чорному морі та заходити до Севастополя, але вектор їхнього базування, схоже, зміщується у бік Новоросійська. Нещодавні удари по російських районах зосередження, логістичним вузлам та транспортним об'єктам на півдні України також викликали підвищену занепокоєння щодо безпеки Чорноморського флоту, і цей факт, швидше за все, відображає переміщення кораблів до Краснодарського краю.

Нагадаємо, розпочалася 468-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Цієї ночі Російська Федерація знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки ворог застосував 35 крилатих ракет. Проте, усі вони були знищені в повітрі нвшими захисниками.

Протягом минулої доби противник завдав чотирьох ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Теги: флот війна окупанти Крим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розвідувальний корабель «Іван Хурс»
Експерт пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» значима для Чорноморського флоту
26 травня, 07:33
Зараз у Чорному морі РФ тримає один ракетоносій
Чорноморський флот РФ зіткнувся з новою проблемою
Вчора, 10:01
Вибух у Криму 29 квітня 2023 року
ЗСУ про Крим: Стартує «бавовняно-плавлений» сезон
Вчора, 13:13

Події в Україні

Катастрофа на Каховській АЕС: коли очікується критично високий рівень води
Катастрофа на Каховській АЕС: коли очікується критично високий рівень води
Підрив Каховської ГЕС. Окупанти визнали, в Криму буде біда з водою
Підрив Каховської ГЕС. Окупанти визнали, в Криму буде біда з водою
ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога у Бахмуті та Мар’їнці: багато втрат
ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога у Бахмуті та Мар’їнці: багато втрат
РФ забирає частину Чорноморського флоту з Криму. Аналітики ISW назвали причину
РФ забирає частину Чорноморського флоту з Криму. Аналітики ISW назвали причину
У Харкові та області лунають вибухи (оновлено)
У Харкові та області лунають вибухи (оновлено)
Окупанти пошкодили трубопровід з аміаком у Харківській області: деталі
Окупанти пошкодили трубопровід з аміаком у Харківській області: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
40K
Атака Банкової на Кличка: Піар на крові – це гидко
38K
Залужний із немовлям: офіцерка ЗСУ замилувала мережу зворушливим фото
27K
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
19K
Чорноморський флот РФ зіткнувся з новою проблемою
12K
Російська митниця вже звітує про катастрофу. Що ж сталося?

Новини

Вибухи у Києві, підрив окупантами Каховської ГЕС: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години
Сьогодні, 04:12
На Київщині працює ППО (оновлено)
Сьогодні, 04:07
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту