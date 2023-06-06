РФ забирає частину Чорноморського флоту з Криму. Аналітики ISW назвали причину

В окупантів виникли масові проблеми з логістикою та забезпеченням боєприпасами в окупованому Криму

Командування Чорноморського флоту РФ намагається вберегти кораблі від атак і частково перекидає їх із тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Про це йдеться у звіті ISW.

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За даними аналітиків ISW, окупанти перекидають логістичні центри Чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійська Краснодарського краю через масові проблеми з логістикою та забезпеченням боєприпасами в окупованому Криму.

У той же час десантні кораблі продовжують маневрувати у Чорному морі та заходити до Севастополя, але вектор їхнього базування, схоже, зміщується у бік Новоросійська. Нещодавні удари по російських районах зосередження, логістичним вузлам та транспортним об'єктам на півдні України також викликали підвищену занепокоєння щодо безпеки Чорноморського флоту, і цей факт, швидше за все, відображає переміщення кораблів до Краснодарського краю.

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Нагадаємо, розпочалася 468-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Цієї ночі Російська Федерація знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки ворог застосував 35 крилатих ракет. Проте, усі вони були знищені в повітрі нвшими захисниками.

Протягом минулої доби противник завдав чотирьох ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.