Росія посилює оборону Севастополя бойовими дельфінами

Патрулювання акваторії навколо Севастопольської бухти почастішало і тепер охоплює велику площу

Окупанти, ймовірно, подвоїли кількість бойових дельфінів, що охороняють Севастопольську бухту

Російські загарбники посилити оборону своєї бази Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Для цього вони використовують бойових дельфінів. Про це передає Naval News.

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За інформацією видання, Росія могла подвоїти кількість бойових дельфінів, що охороняють Севастопольську бухту. Це може бути пов'язане з тим, що окупанти «побоюються загрози атаки з боку спецпідрозділів України».

«Аналіз показує, що кількість тварин (мова про бойових дельфінів – ред.) збільшилася з 3-4 до 6-7», – уточнюють журналісти.

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Таким чином, уточнює Naval News, патрулювання акваторії навколо Севастопольської бухти почастішало і тепер охоплює велику площу. Головна мета таких патрулів – захистити флот від водолазів, які можуть спробувати провести атаку.

Морська біологічна система – бойова біотехнічна система, в якій використовуються спеціально навчені морські ссавці. ПБТС типу «тварина – технічний засіб» і «людина – тварина – технічний засіб», із залученням, як правило, навчених дельфінів або тюленів, здатні ефективно здійснювати пошук, позначення, забезпечувати підйом підводних об'єктів, збір екологічних і гідрологічних даних за допомогою встановлених на них приладів, надавати допомогу водолазам при проведенні різноманітних підводних робіт, протидіяти атакам підводних диверсантів з метою захисту кораблів у бухтах і на рейдах.

Зазначається, що бойові дельфіни – це частина багаторівневої оборони Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. Туди також входять кораблі спеціального призначення, гелікоптери, катери і не тільки.

«Росія розмістила навчених тварин на позиціях з північного боку входу в гавань на початку вторгнення 2022 року. Неподалік міста вже існував тренувальний центр для дельфінів і білух, створений ще за радянських часів», – пишуть журналісти.

Раніше повідомлялося, що Головне управління розвідки Міноборони України звернулося до жителів тимчасово окупованого Криму.