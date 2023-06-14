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Росія посилює оборону Севастополя бойовими дельфінами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія посилює оборону Севастополя бойовими дельфінами
Патрулювання акваторії навколо Севастопольської бухти почастішало і тепер охоплює велику площу
фото ілюстративне

Окупанти, ймовірно, подвоїли кількість бойових дельфінів, що охороняють Севастопольську бухту

Російські загарбники посилити оборону своєї бази Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Для цього вони використовують бойових дельфінів. Про це передає Naval News.

За інформацією видання, Росія могла подвоїти кількість бойових дельфінів, що охороняють Севастопольську бухту. Це може бути пов'язане з тим, що окупанти «побоюються загрози атаки з боку спецпідрозділів України».

«Аналіз показує, що кількість тварин (мова про бойових дельфінів – ред.) збільшилася з 3-4 до 6-7», – уточнюють журналісти.

Таким чином, уточнює Naval News, патрулювання акваторії навколо Севастопольської бухти почастішало і тепер охоплює велику площу. Головна мета таких патрулів – захистити флот від водолазів, які можуть спробувати провести атаку.

Морська біологічна система – бойова біотехнічна система, в якій використовуються спеціально навчені морські ссавці. ПБТС типу «тварина – технічний засіб» і «людина – тварина – технічний засіб», із залученням, як правило, навчених дельфінів або тюленів, здатні ефективно здійснювати пошук, позначення, забезпечувати підйом підводних об'єктів, збір екологічних і гідрологічних даних за допомогою встановлених на них приладів, надавати допомогу водолазам при проведенні різноманітних підводних робіт, протидіяти атакам підводних диверсантів з метою захисту кораблів у бухтах і на рейдах.

Зазначається, що бойові дельфіни – це частина багаторівневої оборони Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. Туди також входять кораблі спеціального призначення, гелікоптери, катери і не тільки.

Росія посилює оборону Севастополя бойовими дельфінами фото 1

«Росія розмістила навчених тварин на позиціях з північного боку входу в гавань на початку вторгнення 2022 року. Неподалік міста вже існував тренувальний центр для дельфінів і білух, створений ще за радянських часів», – пишуть журналісти.

Раніше повідомлялося, що Головне управління розвідки Міноборони України звернулося до жителів тимчасово окупованого Криму.

Теги: Крим окупанти війна Севастополь

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