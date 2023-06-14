«Наближайте деокупацію українських земель». Розвідка звернулась до кримчан

Українці можуть передати дані про місцезнаходження окупантів у Криму в офіційний бот

Завдяки допомозі українців в окупованому Криму розвідка вже дізналась про евакуацію співробітників та їхніх родичів компанії «Чорноморнафтогаз»

Головне управління розвідки Міноборони України закликає жителів Криму наблизити деокупацію українських земель. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

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У відомстві вказують, що завдяки інформації українців з тимчасово окупованого Криму, розвідники дізналися про плани евакуації з півострова співробітників та їхніх родичів російської компанії «Чорноморнафтогаз».

Вказано, що цю та іншу важливу інформацію розвідники щодня продовжують отримувати від небайдужих мешканців тимчасово-окупованих територій.

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«Громадяни України, які тимчасово знаходяться під окупацією рашистів, нагадуємо, що ви маєте змогу наблизити деокупацію наших земель Силами оборони України! Саме завдяки вам вдається не тільки знищувати ворога, а й рятувати життя наших воїнів та цивільних мешканців. Саме ваш вклад може стати вирішальним у поверненні Україні кордонів 1991 року!» – йдеться у повідомленні розвідки.

ГУР просить і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів:

пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;

складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;

точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);

штабів та пунктів управління окупаційними військами;

місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

У ГУР наголошують, що повернення Криму під контроль України неминуче, і закликають звертатися в офіційний бот @povertaemosvoe_bot для того, щоб повідомити інформацію про розташування окупаційних сил.

Нагадаємо, що «Газпром» готує план евакуації працівників з окупованого Криму. За повідомленням розвідки, росіяни розглядають сценарій знищення «Кримського титану» на випадок втечі.