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У Севастополі відбулася стрілянина біля військової частини окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Севастополі відбулася стрілянина біля військової частини окупантів
На берегах Стрілецької бухти розташовано кілька російських військових частин
фото з відкритих джерел

Стрілянина почалася раптово, з перервами

Сьогодні, 31 травня, у тимчасово окупованому Севастополі сталася стрілянина в районі, де розташовані російські військові частини. Про це повідомляє «Крим. Реалії».

Як зазначається,  об 11:40 розпочалася безладна стрілянина зі стрілецької зброї в районі Стрілецької бухти.

Стрілянина почалася раптово, з перервами. Характер черг був схожий на дії під час збивання об'єктів.

На берегах Стрілецької бухти розташовано кілька російських військових частин, які забезпечують берегову охорону. А в акваторії бухти – місце стоянки військових кораблів.

Нагадаємо, 22 травня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в місті проводили тренування розрахунків ППДО (протипідводно-диверсійне забезпечення - ред.), що передбачають проведення навчальних стрільб.

Триває 462-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожих атаки. 

Теги: Севастополь стрілянина Крим

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