Підрив Каховської ГЕС. У Криму зникає вода

Окупаційна влада намагається переконати кримчан, що в них вистачить запасів води

У Керчі, що в тимчасово окупованому Криму, вже почалися проблеми з водопостачанням через підрив окупантами дамби Каховської ГЕС. У місті зникла вода. Про це повідомляють кримські партизани.

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За інформацією партизанів, Керчь вже без води. Місцеві гауляйтери склали графіки підвозу води у різні райони Керчі.

Графік підвозу води в Керчі фото: Кримські партизани

У той же час так званий керівник Криму Сергій Аксьонов заявив, що запасів води півострів нібито має достатньо, адже водосховища заповнені на максимум. Ризику підтоплення Криму, за словами гауляйтера, немає, але у Північно-Кримського каналу будеть проблеми.

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«Є ризик, що Північно-Кримський канал мілкішатиме. Нині запаси води у каналі - близько 40 мільйонів кубометрів. Водосховища, навіть ті, які раніше були заповнені на 15-20%, зараз мають близько 80% наповнення. Питної води більш ніж достатньо. Проводяться роботи з мінімізації втрат води у каналі», – заявив Аксьонов.

Зазначимо, що підрив Каховської ГЕС матиме наслідки для Криму, оскільки поки що окупований росіянами півострів дуже залежить від водопостачання. Підрив її греблі стане екологічною катастрофою, адже півострів на кілька років залишиться без води. Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.