Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Підрив Каховської ГЕС. У Криму зникає вода

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС. У Криму зникає вода
Підрив Каховської ГЕС спричинить негативні екологічні наслідки для Криму
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупаційна влада намагається переконати кримчан, що в них вистачить запасів води

У Керчі, що в тимчасово окупованому Криму, вже почалися проблеми з водопостачанням через підрив окупантами дамби Каховської ГЕС. У місті зникла вода. Про це повідомляють кримські партизани.

За інформацією партизанів, Керчь вже без води. Місцеві гауляйтери склали графіки підвозу води у різні райони Керчі.

Графік підвозу води в Керчі
Графік підвозу води в Керчі
фото: Кримські партизани

У той же час так званий керівник Криму Сергій Аксьонов заявив, що запасів води півострів нібито має достатньо, адже водосховища заповнені на максимум. Ризику підтоплення Криму, за словами гауляйтера, немає, але у Північно-Кримського каналу будеть проблеми.

«Є ризик, що Північно-Кримський канал мілкішатиме. Нині запаси води у каналі - близько 40 мільйонів кубометрів. Водосховища, навіть ті, які раніше були заповнені на 15-20%, зараз мають близько 80% наповнення. Питної води більш ніж достатньо. Проводяться роботи з мінімізації втрат води у каналі», – заявив Аксьонов.

Зазначимо, що підрив Каховської ГЕС матиме наслідки для Криму, оскільки поки що окупований росіянами півострів дуже залежить від водопостачання. Підрив її греблі стане екологічною катастрофою, адже півострів на кілька років залишиться без води. Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. 

Читайте також:

Теги: Каховська ГЕС Крим водопостачання окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федоров заявив, що росіяни можуть готувати провокації
Окупанти заявили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС
6 травня, 13:32
Українські захисники завдали потужних ударів по окупантах
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
11 травня, 06:30
СБУ викрила Дмитра Табачника на співпраці з ФСБ та соратником Кадирова
Санкції щодо «Запоріжсталі», ексміністр Табачник працює на Кадирова. Головне за 12 травня
12 травня, 21:00
Окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню «Смерч»
Обстріл Костянтинівки, є загиблі та поранені діти (фото)
13 травня, 16:45
Окупанти відключили мобільний інтернет на Луганщині, у Херсоні горів освітній заклад: ситуація в регіонах
Окупанти відключили мобільний інтернет на Луганщині, у Херсоні горів освітній заклад: ситуація в регіонах
15 травня, 13:16
Росіяни настільки бояться наступу ЗСУ, що готові пустити в хід навіть водну стихію
Окупанти будують на Запоріжжі лінії оборони з води
19 травня, 13:31
ФСБ нібито затримала двох громадян України
Росія вигадала українських диверсантів, які хотіли підірвати АЕС
25 травня, 09:56
ЗСУ попереджують, що попри паузи окупанти можуть знову атакувати Україну
У морі три ракетоносії. Військові попередили про можливі нові атаки Росії
31 травня, 10:12
Фахівці «Київводоканалу» забезпечать надійне централізоване водопостачання споживачів
Чи вплине підрив Каховської ГЕС на водопостачання Києва? Відповідь КМДА
Сьогодні, 10:09

Події в Україні

Наслідки підриву Каховської ГЕС: названо райони з найгіршою ситуацією
Наслідки підриву Каховської ГЕС: названо райони з найгіршою ситуацією
Підрив Каховської ГЕС. У Криму зникає вода
Підрив Каховської ГЕС. У Криму зникає вода
Окупанти обстрілюють жителів Херсонщини під час евакуації
Окупанти обстрілюють жителів Херсонщини під час евакуації
Нічна ракетна атака та підрив Каховської ГЕС: яка ситуація в регіонах
Нічна ракетна атака та підрив Каховської ГЕС: яка ситуація в регіонах
Що відомо про Каховську ГЕС, яке вона мала значення й які наслідки підриву можливі
Що відомо про Каховську ГЕС, яке вона мала значення й які наслідки підриву можливі
Каховська ГЕС майже повністю пішла під воду (відео)
Каховська ГЕС майже повністю пішла під воду (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
46K
Атака Банкової на Кличка: Піар на крові – це гидко
40K
Залужний із немовлям: офіцерка ЗСУ замилувала мережу зворушливим фото
28K
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
16K
Російська митниця вже звітує про катастрофу. Що ж сталося?
13K
Скандал із відбудовою Гостомеля. Інформація зникла, після того, як нею зацікавилися журналісти

Новини

Вибухи у Києві, підрив окупантами Каховської ГЕС: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години
Сьогодні, 04:12
На Київщині працює ППО (оновлено)
Сьогодні, 04:07
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту