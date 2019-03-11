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    Події в Україні

    У Тернополі 13-річна дівчинка за кермом авто потрапила в ДТП. Зараз вона в комі

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    <p>Внаслідок аварії дитина дуже сильно травмувалася</p> - У Тернополі 13-річна дівчинка за кермом авто потрапила в ДТП. Зараз вона в комі

    Внаслідок аварії дитина дуже сильно травмувалася

    Дівчинку доставили в обласну дитячу лікарню з діагнозом кома невизначеного генезу

    У Тернополі 13-річна дівчинка потрапила в аварію за кермом Subaru, внаслідок чого вона впала в кому.

    Так, на вулиці Бережанській 13-річна дівчинка, що їхала за кермом Subaru зіткнулася з Volkswagen Passat.

    Внаслідок аварії дитина дуже сильно травмувалася. На місце події проїхали поліцейські і медики. Дівчинку з серйозними травмами одразу госпіталізували.

    Як повідомила виданню «Депо» черговий лікар Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, дівчинку доставили в обласну дитячу лікарню з діагнозом кома невизначеного генезу.  

    Нагадаємо, у Рівному в неділю, 10 березня, на вулиці Млинівська зіткнулися автомобілі BMW і ВАЗ. У результаті аварії одна жінка загинула, а одного з водіїв госпіталізували.

    Також в неділю центрі столиці іноземці на Opel розбили три машини і втекли.

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