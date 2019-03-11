У Тернополі 13-річна дівчинка за кермом авто потрапила в ДТП. Зараз вона в комі



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Внаслідок аварії дитина дуже сильно травмувалася

Дівчинку доставили в обласну дитячу лікарню з діагнозом кома невизначеного генезу

У Тернополі 13-річна дівчинка потрапила в аварію за кермом Subaru, внаслідок чого вона впала в кому.

Так, на вулиці Бережанській 13-річна дівчинка, що їхала за кермом Subaru зіткнулася з Volkswagen Passat.

Внаслідок аварії дитина дуже сильно травмувалася. На місце події проїхали поліцейські і медики. Дівчинку з серйозними травмами одразу госпіталізували.

Як повідомила виданню «Депо» черговий лікар Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, дівчинку доставили в обласну дитячу лікарню з діагнозом кома невизначеного генезу.

Нагадаємо, у Рівному в неділю, 10 березня, на вулиці Млинівська зіткнулися автомобілі BMW і ВАЗ. У результаті аварії одна жінка загинула, а одного з водіїв госпіталізували.

Також в неділю центрі столиці іноземці на Opel розбили три машини і втекли.