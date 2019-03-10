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    Події в Україні

    У Рівному іноземець спровокував смертельну ДТП

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    Місце ДТП у Рівному - У Рівному іноземець спровокував смертельну ДТП
    Місце ДТП у Рівному
    Фото: Нацполіція

    Водій BMW під час повороту не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ

    У Рівному в неділю, 10 березня, на вулиці Млинівська зіткнулися автомобілі BMW і ВАЗ. У результаті аварії одна жінка загинула, а одного з водіїв госпіталізували.

    Про це повідомляє прес-служба обласного управління поліції.

    За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля BMW, 40-річний іноземець, рухаючись із боку Луцького кільця, під час повороту ліворуч не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ.

    «Пасажирка останнього від отриманих травм загинула на місці події. Водія забрала «швидка». Водій іномарки не постраждав, його доставили на медичний огляд для визначення стану сп'яніння», - йдеться в повідомленні.

    На місці ДТП працювали слідчі, експерти-криміналісти та патрульні поліцейські.

    Нагадаємо, сьогодні у центрі столиці іноземці на Opel розбили три машини і втекли.

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