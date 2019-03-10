У Рівному іноземець спровокував смертельну ДТП



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Місце ДТП у Рівному Фото: Нацполіція

Водій BMW під час повороту не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ

У Рівному в неділю, 10 березня, на вулиці Млинівська зіткнулися автомобілі BMW і ВАЗ. У результаті аварії одна жінка загинула, а одного з водіїв госпіталізували.

Про це повідомляє прес-служба обласного управління поліції.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля BMW, 40-річний іноземець, рухаючись із боку Луцького кільця, під час повороту ліворуч не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ.

«Пасажирка останнього від отриманих травм загинула на місці події. Водія забрала «швидка». Водій іномарки не постраждав, його доставили на медичний огляд для визначення стану сп'яніння», - йдеться в повідомленні.

На місці ДТП працювали слідчі, експерти-криміналісти та патрульні поліцейські.

Нагадаємо, сьогодні у центрі столиці іноземці на Opel розбили три машини і втекли.