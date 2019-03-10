У центрі столиці іноземці на Opel розбили три машини і втекли



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На місці працював екіпаж патрульної поліції Фото: kiev.informator.ua

Після зіткнення з «німця» вийшли двоє людей, і зникли в невідомому напрямку

У неділю, 10 березня, на вулиці Мечникова відбулася серйозна аварія за участю автомобілів Opel Astra, Chevrolet Aveo і Toyota Corolla служби таксі «Еліт». У салоні Opel знаходилися іноземці. Після зіткнення вони зникли з місця аварії.

ДТП сталося близько 0:05.

За словами водія таксі він сидів у припаркованому на узбіччі автомобілі на вулиці Мечникова. У цей момент з-за повороту виїхав автомобіль Opel Astra. Водій Opel не впорався з керуванням, від чого машину занесло і вона правим заднім боком влетіла в задню частину Toyota Corolla. Від удару Opel занесло, він вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся лоб в лоб з припаркованим автомобілем Chevrolet Aveo.

Після зіткнення з «німця» вийшли двоє людей, і зникли в невідомому напрямку. Ще один чоловік залишився чекати приїзду «швидкої». Медики госпіталізували його з травмами різного ступеня тяжкості. В результаті аварії Opel отримав серйозні пошкодження правого боку і передньої частини, у Toyota сильно пошкоджена задня частина. Chevrolet Aveo отримав незначні пошкодження передньої частини.

На місці працював екіпаж патрульної поліції і «швидка». Деталі й винуватців аварії встановить слідство.