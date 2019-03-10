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    У центрі столиці іноземці на Opel розбили три машини і втекли

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    <p>На місці працював екіпаж патрульної поліції</p> <div></div> - У центрі столиці іноземці на Opel розбили три машини і втекли

    На місці працював екіпаж патрульної поліції

    Фото: kiev.informator.ua

    Після зіткнення з «німця» вийшли двоє людей, і зникли в невідомому напрямку

    У неділю, 10 березня, на вулиці Мечникова відбулася серйозна аварія за участю автомобілів Opel Astra, Chevrolet Aveo і Toyota Corolla служби таксі «Еліт». У салоні Opel знаходилися іноземці. Після зіткнення вони зникли з місця аварії.

    ДТП сталося близько 0:05.

    За словами водія таксі він сидів у припаркованому на узбіччі автомобілі на вулиці Мечникова. У цей момент з-за повороту виїхав автомобіль Opel Astra. Водій Opel не впорався з керуванням, від чого машину занесло і вона правим заднім боком влетіла в задню частину Toyota Corolla. Від удару Opel занесло, він вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся лоб в лоб з припаркованим автомобілем Chevrolet Aveo.

    Після зіткнення з «німця» вийшли двоє людей, і зникли в невідомому напрямку. Ще один чоловік залишився чекати приїзду «швидкої». Медики госпіталізували його з травмами різного ступеня тяжкості. В результаті аварії Opel отримав серйозні пошкодження правого боку і передньої частини, у Toyota сильно пошкоджена задня частина. Chevrolet Aveo отримав незначні пошкодження передньої частини.

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    У центрі столиці іноземці на Opel розбили три машини і втекли
    У центрі столиці іноземці на Opel розбили три машини і втекли
    У центрі столиці іноземці на Opel розбили три машини і втекли
    У центрі столиці іноземці на Opel розбили три машини і втекли
    У центрі столиці іноземці на Opel розбили три машини і втекли
    У центрі столиці іноземці на Opel розбили три машини і втекли
    У центрі столиці іноземці на Opel розбили три машини і втекли
    У центрі столиці іноземці на Opel розбили три машини і втекли
    Фото: kiev.informator.ua

    На місці працював екіпаж патрульної поліції і «швидка». Деталі й винуватців аварії встановить слідство.

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