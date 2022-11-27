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У Росії горів найбільший нафтохімічний комбінат (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Росії горів найбільший нафтохімічний комбінат (відео)
МНС Росії

Відкрите горіння на виробничому майданчику ліквідовано

Вранці 27 листопада на промисловому майданчику Ангарського нафтохімічного комбінату виникла пожежа . Про це повідомили у ГУ МНС Росії по Іркутській області.

За інформацією рятувальників, спалахнула технологічна установка теплообмінника. На момент прибуття вогнеборців площа займання становила 200 квадратних метрів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Відомо, що відкрите горіння на виробничому майданчику ліквідовано, за уточненою інформацією, на загальній площі 200 кв. м. Оперативні служби продовжують проливку обладнання та розбирання конструкцій.

Постраждалих немає. На підприємстві створено комісію для з'ясування причин того, що сталося.

Ангарська нафтохімічна компанія – найбільше підприємство у Східному Сибіру з переробки та випуску нафтопродуктів, входить до складу Роснефти. АНХК є одним із 10 найбільших нафтопереробних підприємств РФ, щорічно переробляється на підприємстві до 9 млн тонн нафти.

Нагадаємо, у жовтні у Москві загорілась телевізійна вежа. Російські пропагандисти поширювали видно, як в Москві палає та іскриться телевежа. Проте московські рятувальники, яких викликали на місце інциденту, заявили, що вони не виявили ознак горіння. 

Теги: нафта пожежа росія

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