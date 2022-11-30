Пожежа на ТЕЦ у Пермі: з’явилися нові деталі (відео)

Причиною пожежі, ймовірно, стало загоряння в турбогенераторі

Спалах, внаслідок якого виникла пожежа на ТЕЦ у Пермі, ймовірно, відбувся у маслосистемі регулювання турбогенератора. Про це передають росЗМІ з посиланням на одного із співробітників.

Працівник зазначає, що ймовірно пожежа розпочалася із загоряння в маслосистемі регулювання ТГ-10 (турбогенератора) або на передньому підшипнику ТГ-10.

Вже відомо про двох постраждалих. За словами рятувальників, пожежа третього ступеня складності.

Раніше повідомлялося, що причиною задимлення стало займання на даху. Очевидці уточнюють, що в одному із цехів щось спалахнуло на покрівлі. За деякими даними, з підприємства евакуйовано 500 осіб.

Також сьогодні у Брянській області горіла нафтобаза. До гасіння було залучено понад 80 осіб та 30 одиниць техніки, у тому числі пожежний потяг.

Нагадаємо, 19 листопада неподалік Санкт-Петербурга (Росія) сталася пожежа на території газозаправної станції.