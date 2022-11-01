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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 1 листопада

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 1 листопада
Опівночі по Миколаєву завдано ворожий удар чотирма ракетами із зенітно-реактивної системи С-300
Кирило Тимошенко/Telegram

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, звідки їх вигнали наші військові

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Вінницькїй, Кіровоградськїй, Запорізькій, Хмельницькій, Чернівецькїй, Тернопільській областях, на Черкащині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Полтавщина

Вночі чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти. На місцях влучань працюють відповідні служби. За попередньою інформацією обійшлося без жертв. Детальна інформація наразі уточнюється.

Сумщина

Вчора ввечері по Зноб-Новгородській громаді прилетіло 10 мін з території рф. Без жертв та руйнувань. Також опівночі по Зноб-Новгородській громаді росіяни вдарили з мінометів: вісім мін. На щастя, без наслідків. Детальна інформація уточнюється.

Дніпропетровщина

Цієї ночі наші ППО збили над областю три ворожі дрони-камікадзе. Також сьогодні вночі росіяни обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади. Попередньо, – без постраждалих. У Нікополі пршкоджені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, магазини та приміщення банку. У Марганці пошкодили лінію електропередач. Була знеструмлена насосна станція водоканалу. Відновлювальні роботи тривають.

Харківщина

Потягом минулої доби окупанти завдавали удари по населених пунктах Куп’янського та Чугуївського районів. Вчора ввечері окупанти завдали ударів по Куп’янську, зруйнований житловий будинок. Жертв та постраждалих немає. Внаслідок обстрілу у Ківшарівці Куп’янського району госпіталізувано одну людину, пацієнтка у тяжкому стані.

Луганщина

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, звідки їх вигнали наші військові. Протягом минулої з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії росіяни били по Стельмахівці, М’ясожарівці, Білогорівці, Греківці та по Невському – населених пунктах на Куп’янському та Лиманському напрямках. Всього за минулу добу ворог завдав п'ять авіаударів по позиціях наших бійців та провів сім спроб штурмових дій, завдавши 20 артилерійських обстрілів.

Донеччина

Вночі – два ракетних удари по Краматорську. Наслідки встановлюються. Також сьогодні вночі – обстріли Торецької громади. Ситуація напружена, але контрольована в районі Нью-Йорку, Курдюмівки, Шумів та м.Залізне. Інформація щодо постраждалих серед мирного населення уточнюється. Зруйновано кілька будинків, пошкоджена залізнична колія, пошкоджено лінію електропередач, відсутній в Торецьку мобільний звязок, ремонтники працюють над відновленням електропостачання.

Вночі під час артобстрілу було пошкоджено будинок, господарчі приміщеня у Торецьку, смт.Неліпівка; обстріл з боку російських окупаційних військ околиць населених пунктів с.Веселий Гай та с.Трудове. Зранку – артобстріл м.Курахове Курахівської міської територіальної громади, зруйновано приватний житловий. Без поранених та загиблих. Вночі також – обстріли Авдіївської громади, зранку – масований артобстіл центральної частини Авдіївки. Інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста тривали обстріли в районі Первомайського, Водяного та Опитного.

За минулу добу на Донеччині троє загиблих, троє поранених.

Миколаївщина

Опівночі по Миколаєву завдано ворожий удар чотирма ракетами із зенітно-реактивної системи С-300. Внаслідок чого сталося часткове руйнування будівель навчальних закладів, повністю зруйновано двоповерховий будинок, пошкоджено приватні будинки, виникла пожежа п‘ятиповерхового житлового будинку. Одна людина загинула. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Сьогодні зранку – обстріли поза межами населеного пункту Широківської громади, влучання по відкритій території. Постраждалих немає.

Херсонщина

Продовжуються активні бойові дії. Громади Бериславського району російські окупаційні війська обстріляли з артилерії, «Градів» та мінометів. Як наслідок – зруйновано цивільну інфраструктуру. Внаслідок влучання снаряду в будинок є загиблі мирні мешканці. За інформацією ОК «Південь», противник продовжує оборонятися та намагається утримати зайняті рубежі. На Херсонщині збито черговий ударний ворожий гелікоптер Ка-52. За повідомленням Генштабу ЗСУ, окупанти демонтують обладнання веж стільникового зв’язку у Херсонській області та вивозять у Донецьку область.

Триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

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Теги: Україна окупанти росія ЗСУ війна

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