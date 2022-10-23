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У Енергодарі «прилетіло» в готель, який облюбували окупанти (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Енергодарі «прилетіло» в готель, який облюбували окупанти (фото)
Окупанти залишилися без улюбленого готелю
фото: Дмитро Орлов/Telegram

Недільного ранку в окупованому місті пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Енергодарі пролунали вибухи в готелі, який облюбували окупанти. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

«Ранком у неділю в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель «Аліса» і пошкодження закладу. Чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу, наразі не відомо. Але точно можна сказати, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти», – розповів Орлов.

У Енергодарі «прилетіло» в готель, який облюбували окупанти (фото) фото 1

Як відомо, російські війська постійно обстрілюють Енергодар. У місті великі проблеми зі світлом та водопостачанням.

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Теги: готель Енергодар окупанти

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