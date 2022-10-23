У Енергодарі «прилетіло» в готель, який облюбували окупанти (фото)

Недільного ранку в окупованому місті пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Енергодарі пролунали вибухи в готелі, який облюбували окупанти. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

«Ранком у неділю в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель «Аліса» і пошкодження закладу. Чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу, наразі не відомо. Але точно можна сказати, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти», – розповів Орлов.

Як відомо, російські війська постійно обстрілюють Енергодар. У місті великі проблеми зі світлом та водопостачанням.