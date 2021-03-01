  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Рідкісні птахи прилетіли в заповідник Одеської області наприкінці зими

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Минулого року птахи прилетіли в Україну на тиждень пізніше - Рідкісні птахи прилетіли в заповідник Одеської області наприкінці зими
    Минулого року птахи прилетіли в Україну на тиждень пізніше
    фото: Facebook

    Зазвичай, чоботарі прилітають уже весною

    Національний природний парк «Тузловські лимани» (Одеська обл.) відвідали рідкісні птахи – чоботарі (шилоклювки).

    Про це повідомив відомий еколог, завідувач наукового відділу парку Іван Русев на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, в останній день зими в заповідник прилетіли рідкісні і дуже красиві птахи – чоботарі.

    «Цікаво, що в цей день, в минулому році, з Африки в НПП «Тузлівські лимани», прилетіли рожеві пелікани. В цьому році, в останній день астрономічної зими, замість пеліканів прилетіли рідкісні і дуже красиві птахи – чоботарі. Вони з'явилися раптово і полетіли над кордоном «Тузловська Амазонія», на мілководді в пошуках їжі. Цих дивовижних птахів так рано – наприкінці зими, на Тузловських лиманах, я бачу вперше. Минулого року вони прилетіли до нас на тиждень пізніше...», – повідомив Русєв.

    Нагадаємо, у біосферному заповіднику «Асканія-Нова» зафіксували нові випадки гибелі птахів. Так, фахівці місцевого управління Держпродспоживслужби виявили 187 трупів птахів на території дендропарку та озер.

    Читайте також:

    Теги: Одещина птахи Заповідники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies