Рідкісні птахи прилетіли в заповідник Одеської області наприкінці зими

Минулого року птахи прилетіли в Україну на тиждень пізніше

Зазвичай, чоботарі прилітають уже весною

Національний природний парк «Тузловські лимани» (Одеська обл.) відвідали рідкісні птахи – чоботарі (шилоклювки).

Про це повідомив відомий еколог, завідувач наукового відділу парку Іван Русев на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, в останній день зими в заповідник прилетіли рідкісні і дуже красиві птахи – чоботарі.

«Цікаво, що в цей день, в минулому році, з Африки в НПП «Тузлівські лимани», прилетіли рожеві пелікани. В цьому році, в останній день астрономічної зими, замість пеліканів прилетіли рідкісні і дуже красиві птахи – чоботарі. Вони з'явилися раптово і полетіли над кордоном «Тузловська Амазонія», на мілководді в пошуках їжі. Цих дивовижних птахів так рано – наприкінці зими, на Тузловських лиманах, я бачу вперше. Минулого року вони прилетіли до нас на тиждень пізніше...», – повідомив Русєв.

Нагадаємо, у біосферному заповіднику «Асканія-Нова» зафіксували нові випадки гибелі птахів. Так, фахівці місцевого управління Держпродспоживслужби виявили 187 трупів птахів на території дендропарку та озер.