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У Житомирі сталася стрілянина: є загиблі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Житомирі сталася стрілянина: є загиблі
Вулиця С. Ріхтера, де за інформацією очевидців, трапилася стрілянина із загиблими
фото: Суспільне Житомир

Патрульна поліція Житомирської області повідомила, що у зв'язку із проведенням слідчих дії на вулиці Святослава Ріхтера рух вулицею тимчасово перекрили

Сьогодні, 17 червня, у Житомирі на вулиці Святослава Ріхтера сталася стрілянина. Внаслідок чого є загиблі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Житомир.info».

За даними видання, станом на 16:30 на місці події працювала поліція, частина вулиці Святослава Ріхтера була перекрита загороджувальними стрічками. 

Патрульна поліція Житомирської області повідомила, що у зв'язку із проведенням слідчих дії на вулиці Святослава Ріхтера рух вулицею тимчасово перекрили: «Рух вулицею Святослава Ріхтера від перехрестя з вулицею Івана Кочерги й до Івана Франка тимчасово обмежено. Проїзд забезпечується тільки для спецтранспорту. Патрульні здійснюють охорону місця події та забезпечують регулювання дорожнього руху».

До слова, у четвер, 30 травня, близько 23:30, у Житомирі стався вибух поблизу супермаркету на проспекті Миру, внаслідок якого постраждали шестеро людей. Невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік з місця події.

В ході першочергових слідчих дій поліцейські попередньо встановили, що невідомий зловмисник, кинувши вибухівку, швидко зник. Внаслідок вибуху шестеро жителів Житомира віком від 22 до 42 років отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Теги: Житомир стрілянина

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