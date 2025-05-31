Невідомий у Житомирі кинув гранату в натовп, є постраждалі

У Житомирі чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у натовп: шестеро поранених

У четвер, 30 травня, близько 23:30, у Житомирі стався вибух поблизу супермаркету на проспекті Миру, внаслідок якого постраждали шестеро людей. Невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік з місця події. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Житомирської області.

На місце події негайно прибули всі екстрені служби: керівництво Головного управління Нацполіції області, слідчо-оперативні групи, оперативники карного розшуку, криміналісти, вибухотехніки, а також співробітники Управління стратегічних розслідувань та УСБУ.

В ході першочергових слідчих дій поліцейські попередньо встановили, що невідомий зловмисник, кинувши вибухівку, швидко зник. Внаслідок вибуху шестеро жителів Житомира віком від 22 до 42 років отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

фото: поліція Житомирської області

фото: поліція Житомирської області

Слідчі слідчого управління ГУНП області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). Наразі триває встановлення всіх обставин злочину та розшук осіб, причетних до інциденту.

Нагадаємо, троє чоловіків загинули під час робіт у цистерні на підприємстві у селі Мишковичі Тернопільської області. Нещасний випадок стався 30 травня.

Попередньо відомо, що один робітник спустився чистити ємність і там йому стало зле. За ним спустився другий чоловік, якому також стало погано, а за ним третій… На місце викликали швидку, медики намагалися реанімувати чоловіків. Однак двоє померли на місці, а третій – у машині швидкої.