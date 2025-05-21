У Мексиці невідомі застелили двох помічників мера Мехіко

Мер Мехіко не перебувала в автомобілі під час нападу. Вона заявила, що не допустить безкарності за цей злочин

У Мексиці в центрі Мехіко невідові застрелили двох високопосадовців з команди мера Клари Бругади. Озброєні особи влаштували засідку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що озброєні нападники влаштували засідку та очікували автомобіль помічників мера Мехіко. Нападники пересувались на мотоциклі.

Жертвами стали особистий секретар мера Хімена Гусман та радник Хосе Муньйос.

За попередніми даними, особистий секретар Гусман зупинилася на вулиці, щоб підібрати Муньйоса. Тоді двоє нападників на мотоциклі відкрили вогонь, вбивши Муньйоса на місці, а потім застрелили Гусман у салоні автомобіля.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум висловила співчуття родинам загиблих і пообіцяла надати меру Бругаді всю необхідну підтримку. Вона також повідомила, що розпочато розслідування для встановлення та затримання винних.

Мер Клара Бругада не перебувала в автомобілі під час нападу. Вона заявила, що не допустить безкарності за цей злочин.

Нагадаємо, у Мексиці застрелили 23-річну блогерку Валерію Маркес, коли вона вела пряму трансляцію у TikTok.

Блогерку було вбито під час ведення прямої трансляції у салоні краси в Гвадалахара. Згідно з версією прокуратури штату Халіско, чоловік увірвався у приміщення та «вочевидь, вистрілив у неї з пістолета».

Слідство розслідує версію феміцид (жінок і дівчат вбивають через їхню стать). Прокурор штату зауважив, що наразі мотив вбивства залишається невідомим.

Гендерно зумовлене насильство є дуже поширеним явищем у Мексиці, де, за даними ООН, щодня 10 жінок або дівчат вбивають їхні партнери або члени сім'ї.

За мить до смерті Валерія Маркес сиділа за столом, тримаючи в руках м'яку іграшку, у своєму салоні краси. Через кілька секунд прозвучав постріл, а ефір закінчився лише тоді, коли інша людина взяла її телефон, щоб зупинити трансляцію.