У Вірджинії біля штаб-квартири ЦРУ сталася стрілянина

Охоронці відкрили вогонь по особі

У четвер вранці біля штаб-квартири Центрального розвідувального управління США у штаті Вірджинія сталась стрілянина. Про це повідомила NBC News особа, знайома з цією справою, інформує «Главком».

Представник ЦРУ розповів, що мав місце інцидент безпеки, на який відреагували правоохоронці поблизу штаб-квартири. Він уточнив, що головні ворота наразі зачинені, співробітникам слід користуватися альтернативними маршрутами.

Поліція округу Ферфакс зазначила, що близько 4:00 ранку за східним часом прибула на 900-й квартал бульвару Доллі Медісон для допомоги ЦРУ в регулюванні руху після стрілянини. Наразі дороги залишаються відкритими, заявили в поліції.

За словами джерела у федеральних правоохоронних органах, підозрюваною є жінка, однак жодних інших деталей наразі не оприлюднено.

До слова, адміністрація Дональда Трампа планує значні скорочення персоналу в Центральному розвідувальному управлінні та інших великих розвідувальних підрозділах США. Вона має намір скоротити штат ЦРУ приблизно на 1200 співробітників протягом кількох років.

Також планується скоротити ще тисячі людей з інших підрозділів розвідувального товариства США. Йдеться, зокрема, про Агентство національної безпеки – секретну службу, яка спеціалізується на криптології та глобальному електронному шпигунстві.