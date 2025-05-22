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У Вірджинії біля штаб-квартири ЦРУ сталася стрілянина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Вірджинії біля штаб-квартири ЦРУ сталася стрілянина
22 травня вранці біля штаб-квартири ЦРУ відбулася стрілянина
колаж: glavcom.ua

Охоронці відкрили вогонь по особі

У четвер вранці біля штаб-квартири Центрального розвідувального управління США у штаті Вірджинія сталась стрілянина. Про це повідомила NBC News особа, знайома з цією справою, інформує «Главком».

Представник ЦРУ розповів, що мав місце інцидент безпеки, на який відреагували правоохоронці поблизу штаб-квартири. Він уточнив, що головні ворота наразі зачинені, співробітникам слід користуватися альтернативними маршрутами.

Поліція округу Ферфакс зазначила, що близько 4:00 ранку за східним часом прибула на 900-й квартал бульвару Доллі Медісон для допомоги ЦРУ в регулюванні руху після стрілянини. Наразі дороги залишаються відкритими, заявили в поліції.

За словами джерела у федеральних правоохоронних органах, підозрюваною є жінка, однак жодних інших деталей наразі не оприлюднено.

До слова, адміністрація Дональда Трампа планує значні скорочення персоналу в Центральному розвідувальному управлінні та інших великих розвідувальних підрозділах США. Вона має намір скоротити штат ЦРУ приблизно на 1200 співробітників протягом кількох років.

Також планується скоротити ще тисячі людей з інших підрозділів розвідувального товариства США. Йдеться, зокрема, про Агентство національної безпеки – секретну службу, яка спеціалізується на криптології та глобальному електронному шпигунстві.

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Теги: ЦРУ США стрілянина

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