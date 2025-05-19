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У Дарницькому районі затримано чоловіків, які влаштували стрілянину з вікна авто

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Дарницькому районі затримано чоловіків, які влаштували стрілянину з вікна авто
Водія та пасажира авто Audi поліцейські затримали неподалік місця вчинення злочину в одному із ресторанів
фото: поліція Києва

Внаслідок зухвалого інциденту ніхто з перехожих не постраждав

Поліцейські затримали зловмисників, які сьогодні,19 травня, влаштували стрілянину у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.  

Завдяки моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому з автомобіля Audi під час руху двоє невідомих стріляють з пістолета. На щастя, внаслідок зухвалого інциденту ніхто з перехожих не постраждав.

відео зі стріляниною з/явилося у соцмережах
відео зі стріляниною з/явилося у соцмережах
скриншот відео

Проведена поліцейська спецоперація дала результати: протягом години поліцейські встановили місцезнаходження зловмисників. Водія та пасажира Audi затримали неподалік місця скоєння правопорушення, в одному з місцевих ресторанів, де вони відпочивали.

Затриманими виявилися двоє мешканців Києва, віком 22 та 33 роки. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання поліцейські вилучили пістолет.

Зброя, вилучена у порушників під час обшуку
Зброя, вилучена у порушників під час обшуку
фото: поліція Києва

Наразі з затриманими спілкуються слідчі у Дарницькому управлінні поліції. За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України), розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. 

Нагадаємо, 14 травня, в одному з готелів Святошинського району столиці сталася стрілянина. У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав. За даними правоохоронців, стрілянину у готелі відкрив 26-річний житель Хмельницької області, який приїхав до столиці по роботі.

Теги: Київ автомобіль стрілянина

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