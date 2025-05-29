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У Чернігові сталась стрілянина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Чернігові сталась стрілянина
Поліція проводить розслідування
фото з відкритих джерел

Поліція встановлює обставини конфлікту в Чернігові

Увечері 29 травня у Чернігові сталась стрілянина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернігова.

За повідомленням правоохоронців, сьогодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста між громадянами стався конфлікт під час якого пролунали постріли.

На місці події працюють правоохоронні органі. Обставини інциденту встановлюються. Наразі про потерпілих поліція не повідомляла.

Як пишуть місцеві пабліки, конфлікт відбувся за участі підлітка та жінки. Повідомляється, що підліток був напідпитку та чіплявся до жінки, вона у відповідь вдарила його по обличчю.

Згодом до конфлікту долучилась інша група осіб, після цього невідомив чоловік вистрелив у землю.

Нагадаємо, у Черкасах чоловік влаштував стрілянину. Його затримали правоохоронці. 

До слова, у Кривому Розі посеред вулиці зловмисник вистрілив у чоловіка та втік. Працівники поліції затримали 38-річного стрілка.

Також ми писали, що у селі Суходоли Волинської області 17-річний хлопець прийшов до школи з пневматичним пістолетом та стріляв по учнях.

Раніше у одному з магазинів Черкас жінка влаштувала стрілянину. Покупці, що були там, змогли затримати зловмисницю та передали її правоохоронцям. 

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Теги: стрілянина Чернігів

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