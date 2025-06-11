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У Львові школяр вистрілив в однокласника «за домовленістю»: реакція поліції

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Львові школяр вистрілив в однокласника «за домовленістю»: реакція поліції
Як вдалося зʼясувати, хлопець, за попередньою домовленістю, вистрілив у бік свого товариша
фото: скриншот відео

Один із хлопців приніс пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові

У мережі зʼявилося відео зі школярем, який вистрілив із пневматики у класі. Правоохоронці відреагували на інцидент. Як передає «Главком», про це повідомила поліція Львівщини. 

Сьогодні, 11 червня, у соцмережах зʼявився ролик, на якому хлопець у класі навчального закладу вистрілив із невідомої зброї в напрямку свого однокласника. 

Поліція встановила навчальний заклад та учасників події – трьох учнів девʼятого класу. Як вдалося зʼясувати, один із хлопців приніс пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові та, за попередньою домовленістю, вистрілив у бік свого товариша. Внаслідок цього ніхто не постраждав. Перевірка триває, розвʼязується питання правової кваліфікації події.

До слова, у Самборі на Львівщині двоє малолітніх дітей знайшли у коморі бабусі пневматичну гвинтівку – через випадковий постріл чотирирічна дівчинка потрапила у лікарню з пораненням голови. Наразі загрози її життю немає, обставини цього випадку встановлює поліція. Про це сьогодні, 30 грудня, повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області. 

Повідомляється, що випадок трапився два дні тому, 28 грудня у Самборі. Двоє малолітніх дітей – шестирічний хлопчик та його двоюрідна сестра віком чотири роки, перебуваючи у будинку своєї бабусі, знайшли у коморі пневматичну гвинтівку та почали гратися нею.

Як відомо, поліція затримала вчителя ліцею на Івано-Франківщині, де під час заняття зі стрільби загинув 14-річний школяр. Про це повідомляє поліція Івано-Франківщини. За даними слідства, в приміщенні ліцею згідно з розкладом проводилось гурткове заняття зі стрільби по мішенях із пневматичної гвинтівки. Однак вимоги та заходи безпеки були порушені – практичні стрільби відбувались на коридорі загального користування.

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Теги: зброя школа школярі стрілянина

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