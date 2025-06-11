У Вінниці поліція затримала чоловіка, який побив жінку та стріляв у перехожого

Чоловіка затримали на орендованій квартирі, де той переховувався

Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі

Правоохоронці затримали зловмисника, який завдав тілесних ушкоджень жінці, розгулював вулицею зі зброєю та вистрілив у перехожого. Про це повідомила поліція Вінницької області, передає «Главком».

За даними поліції, 10 червня підозрюваний в алкогольному стані вчинив стрілянину в селі Агрономічне, що поблизу Вінниці. Спершу 41-річний зловмисник побив 31-річну жінку на території кінного-спортивного клубу.

Згодом між фігурантом та 34-річним перехожим виник конфлікт через зауваження, оскільки той йшов вулицею зі зброєю в руках. У відповідь зловмисник зробив декілька пострілів у його бік. З пораненням надключичної ділянки потерпілий був доставлений до лікарні та після надання медичної допомоги відпущений.

Під час обшуку в автомобілі зловмисника слідчі вилучили предмети ззовні схожі на карабін, пістолет, патрон, гільзи та інші речові докази. Затримали правопорушника у процесуальному порядку на орендованій квартирі, де він переховувався.

«Слідчі проводять досудове розслідування за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством); ч. 1 та 4 ст. 296 (Хуліганство); ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», – йдеться у повідомленні.

Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, увечері 29 травня у Чернігові сталась стрілянина. За повідомленням правоохоронців, ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста між громадянами стався конфлікт під час якого пролунали постріли.