Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Австрії сталася стрілянина в школі: є загиблі (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
В Австрії сталася стрілянина в школі: є загиблі (фото, відео)
В даний час будівля ретельно обшукується, громадськість просять уникати цього району
фото: Bild

Злочинця ліквідували поліцейські

Уранці 10 червня в австрійському місті Грац сталася стрілянина в одній зі шкіл. Унаслідок події загинуло щонайменше десятеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kurier.

Перші постріли пролунали близько 10:00 ранку. На місце події оперативно попрямували численні поліцейські та спецпідрозділ Cobra. Поліція повідомила, що в школі було чути постріли, після чого було оголошено тривогу.

Деякі співробітники школи разом зі своїми учнями забарикадувались у класах, після того як почули кілька пострілів.

В Австрії сталася стрілянина в школі: є загиблі (фото, відео) фото 1

За попередніми даними, злочинця ліквідували поліцейські. В даний час будівля ретельно обшукується. Громадськість просять уникати цього району.

Видання зазначає, що злочин стався незадовго до десятої річниці заворушень у Граці 20 червня 2015 року, внаслідок яких загинуло троє людей. Наразі австрійські правоохоронці з'ясовують мотиви стрільця і ​​те, чи були у нього спільники.

Нагадаємо, у шведському місті Еребру, що в центральній частині країни, 4 лютого сталася стрілянина в одній зі шкіл. Зазначається, що щонайменше п’ять людей отримали поранення, серед них одну особу було госпіталізовано. 10 людей загинули внаслідок стрілянини.

Читайте також:

Теги: Австрія стрільба школа поліція стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці Лівії спалахнули сутички між бойовиками (відео)
У столиці Лівії спалахнули сутички між бойовиками (відео)
13 травня, 00:14
За місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили зброю та понад 300 патронів калібру 5,45 мм
Вбивство військового і його тещі під Києвом. Стали відомі резонансні подробиці
13 травня, 13:47
Поліцейські вилучили зброю, її буде скеровано для проведення експертизи
В одному з готелів Києва сталася стрілянина, зловмисника затримано (фото)
14 травня, 10:33
Вибухотехнічна служба на місці події біля готелю 14 травня 2025 ррку
Стрілянина в одному з готелів Києва: затриманому повідомлено про підозру
15 травня, 11:53
Водія та пасажира авто Audi поліцейські затримали неподалік місця вчинення злочину в одному із ресторанів
У Дарницькому районі затримано чоловіків, які влаштували стрілянину з вікна авто
19 травня, 14:01
22 травня вранці біля штаб-квартири ЦРУ відбулася стрілянина
У Вірджинії біля штаб-квартири ЦРУ сталася стрілянина
22 травня, 17:10
Жинка здійснила один постріл у бік житлового будинку у Дніпровському районі і пішла геть
Столична поліція розшукує жінку, яка стріляла з пістолета біля будинку (відео)
23 травня, 13:11
Попри вимоги поліціянтів, чоловік відмовився здатися
У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину
31 травня, 19:58
Напад на Урібе стався під час передвиборчого заходу в громадському парку району Фонтібон
У Колумбії стріляли у потенційного кандидата в президенти
8 червня, 07:43

Соціум

Відмив $500 млн і обійшов санкції: у США затримано росіянина, який купував чутливі технології
Відмив $500 млн і обійшов санкції: у США затримано росіянина, який купував чутливі технології
В Австрії сталася стрілянина в школі: є загиблі (фото, відео)
В Австрії сталася стрілянина в школі: є загиблі (фото, відео)
Світовий океан стрімко темнішає: науковці б'ють на сполох
Світовий океан стрімко темнішає: науковці б'ють на сполох
Вчені навчили нейромережу розпізнавати майже 200 видів раку
Вчені навчили нейромережу розпізнавати майже 200 видів раку
Протести у Лос-Анджелесі: Трамп відрядив 700 морпіхів для підтримки гвардійців
Протести у Лос-Анджелесі: Трамп відрядив 700 морпіхів для підтримки гвардійців
«Багато ляпасів». Батько Маска розповів, як зробив із сина «генія»
«Багато ляпасів». Батько Маска розповів, як зробив із сина «генія»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 червня 2025
58K
Удари по містах України «Орєшніком»: переговірник Путіна озвучив вимоги росіян
30K
У Європі назріває конфлікт через біженців з України
16K
У Борисполі зайнялась масштабна пожежа внаслідок атаки
13K
Супутникові знімки Канади викликали ажіотаж у користувачів соцмереж

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Сьогодні, 08:22
У Києві повітряна тривога тривала п'ять годин
Сьогодні, 05:10
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua