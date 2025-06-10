В Австрії сталася стрілянина в школі: є загиблі (фото, відео)
Злочинця ліквідували поліцейські
Уранці 10 червня в австрійському місті Грац сталася стрілянина в одній зі шкіл. Унаслідок події загинуло щонайменше десятеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kurier.
Перші постріли пролунали близько 10:00 ранку. На місце події оперативно попрямували численні поліцейські та спецпідрозділ Cobra. Поліція повідомила, що в школі було чути постріли, після чого було оголошено тривогу.
Деякі співробітники школи разом зі своїми учнями забарикадувались у класах, після того як почули кілька пострілів.
За попередніми даними, злочинця ліквідували поліцейські. В даний час будівля ретельно обшукується. Громадськість просять уникати цього району.
Видання зазначає, що злочин стався незадовго до десятої річниці заворушень у Граці 20 червня 2015 року, внаслідок яких загинуло троє людей. Наразі австрійські правоохоронці з'ясовують мотиви стрільця і те, чи були у нього спільники.
🇦🇹 Щонайменше 9 людей загинули внаслідок стрілянини у школі в Граці, Австрія.
😨Очевидці кажуть, що чули від 30 до 40 пострілів.
Інцидент стався близько 10-ї ранку. Після атаки стрілець, за словами поліції, наклав на себе руки. pic.twitter.com/AZA52nBaeY
Нагадаємо, у шведському місті Еребру, що в центральній частині країни, 4 лютого сталася стрілянина в одній зі шкіл. Зазначається, що щонайменше п’ять людей отримали поранення, серед них одну особу було госпіталізовано. 10 людей загинули внаслідок стрілянини.
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