В Австрії сталася стрілянина в школі: є загиблі (фото, відео)

В даний час будівля ретельно обшукується, громадськість просять уникати цього району

Злочинця ліквідували поліцейські

Уранці 10 червня в австрійському місті Грац сталася стрілянина в одній зі шкіл. Унаслідок події загинуло щонайменше десятеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kurier.

Перші постріли пролунали близько 10:00 ранку. На місце події оперативно попрямували численні поліцейські та спецпідрозділ Cobra. Поліція повідомила, що в школі було чути постріли, після чого було оголошено тривогу.

Деякі співробітники школи разом зі своїми учнями забарикадувались у класах, після того як почули кілька пострілів.

За попередніми даними, злочинця ліквідували поліцейські. В даний час будівля ретельно обшукується. Громадськість просять уникати цього району.

Видання зазначає, що злочин стався незадовго до десятої річниці заворушень у Граці 20 червня 2015 року, внаслідок яких загинуло троє людей. Наразі австрійські правоохоронці з'ясовують мотиви стрільця і ​​те, чи були у нього спільники.

🇦🇹 Щонайменше 9 людей загинули внаслідок стрілянини у школі в Граці, Австрія.



😨Очевидці кажуть, що чули від 30 до 40 пострілів.



Інцидент стався близько 10-ї ранку. Після атаки стрілець, за словами поліції, наклав на себе руки. pic.twitter.com/AZA52nBaeY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 10, 2025

Нагадаємо, у шведському місті Еребру, що в центральній частині країни, 4 лютого сталася стрілянина в одній зі шкіл. Зазначається, що щонайменше п’ять людей отримали поранення, серед них одну особу було госпіталізовано. 10 людей загинули внаслідок стрілянини.