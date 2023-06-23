Удар по базі окупантів у Генічеську: Повітряні сили відреагували

ЗСУ обіцяють, що російським зайдам ніколи не буде спокою на українській землі

Вибухи в окупованому Генічеську Херсонської області є українською відповіддю на ракетний терор РФ. Про це заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

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«База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!», – написав Олещук.

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Як повідомлялося, сьогодні, 23 червня, у тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині прогриміли потужні вибухи, а після них спалахнула пожежа та почав здійматися густий стовп чорного диму. Повідомляється, що прилетіло по базі Росгвардії. Є багато загиблих та поранених. Також повідомлялося, що після прильоту в частині міста зникла електроенергія.