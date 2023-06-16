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До столиці їдуть високопоставлені гості. У центрі Києва обмежений рух (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До столиці їдуть високопоставлені гості. У центрі Києва обмежений рух (відео)
фото скріншот відео

Наразі рух у центрі міста ускладнений.

Сьогодні,16 червня, у звʼязку із проведенням заходів у Києві протягом дня буде обмежено рух для транспортних засобів центральними вулицями столиці. Патрульна поліція просить київських водіїв врахувати обмеження і відповідно планувати маршрути.

«У зв’язку з проведенням заходів протягом дня буде обмежено рух для транспортних засобів центральними вулицями Києва», – йдеться в повідомленні правоохоронців. Про які саме заходи йдеться, наразі не повідомляють. А про відновлення руху поліція обіцяє повідомити додатково.

Наразі рух у центрі міста ускладнений.

Водіїв просять з розумінням поставитися до таких обмежень та планувати свій маршрут з урахуванням вищезазначеної інформації.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, очікується візит до Києва африканських лідерів. До складу африканської делегації, яка прибуде до України, увійдуть лідери Коморських Островів (які наразі очолюють Африканський Союз), Уганди, Конго-Браззавіля та Сенегалу. Також не виключено, що буде президент Єгипту.

Це перший візит президента Південно-Африканської Республіки за багато років. І це буде перший візит президента Замбії в Україну.

Шестеро президентів Африки мали прибути 15 червня до Польщі, щоб потім вирушити потягом до Києва.

Теги: Київ Африка президент поліція відео

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