Українські захисники взяли в полон окупанта, який шість разів сидів у вʼязниці (відео)
Росіяни одноголосо повторювали стандартні байки про те, що вони нібито не знала куди їдуть та навіщо їх відправили в Україну
Сили спецоперацій у співпраці з підрозділом Сил оборони взяли в полон трьох російських окупантів на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба ССО.
Затримали загарбників під час штурму ворожих позицій на донецькому напрямку. Згодом з’ясувалося, що один із них – засуджений рецидивіст. Він вже ушосте відбував покарання в тюрмі, коли був завербований для участі у війні проти України.
«Я стомився. Я вже шостий раз сиджу», – поскаржився окупант.
Росіяни одноголосо повторювали стандартні байки про те, що вони нібито не знала куди їдуть та навіщо їх відправили в Україну.
Воїни ССО України нагадують російським окупантам, що потрапити до полону для них – це єдина можливість вижити.
Українські військові наголошують, що поводяться з військовополоненими згідно зі стандартами міжнародного гуманітарного права. Попри те, що це агресори, які прийшли з загарбницько-вбивчою метою на українську землю, до них не застосовують насилля.
До слова, раніше у полон потрапив окупант, який п’ять разів намагався втекти з війська (відео).
Коментарі — 0