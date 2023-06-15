Українські захисники взяли в полон окупанта, який шість разів сидів у вʼязниці (відео)

Рецидивіст поскаржився на те, що втомився сидіти у вʼязниці

Росіяни одноголосо повторювали стандартні байки про те, що вони нібито не знала куди їдуть та навіщо їх відправили в Україну

Сили спецоперацій у співпраці з підрозділом Сил оборони взяли в полон трьох російських окупантів на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба ССО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Затримали загарбників під час штурму ворожих позицій на донецькому напрямку. Згодом з’ясувалося, що один із них – засуджений рецидивіст. Він вже ушосте відбував покарання в тюрмі, коли був завербований для участі у війні проти України.

«Я стомився. Я вже шостий раз сиджу», – поскаржився окупант.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росіяни одноголосо повторювали стандартні байки про те, що вони нібито не знала куди їдуть та навіщо їх відправили в Україну.

Воїни ССО України нагадують російським окупантам, що потрапити до полону для них – це єдина можливість вижити.

Українські військові наголошують, що поводяться з військовополоненими згідно зі стандартами міжнародного гуманітарного права. Попри те, що це агресори, які прийшли з загарбницько-вбивчою метою на українську землю, до них не застосовують насилля.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, раніше у полон потрапив окупант, який п’ять разів намагався втекти з війська (відео).