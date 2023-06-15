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Українські захисники взяли в полон окупанта, який шість разів сидів у вʼязниці (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Українські захисники взяли в полон окупанта, який шість разів сидів у вʼязниці (відео)
Рецидивіст поскаржився на те, що втомився сидіти у вʼязниці
фото: скрін із відео

Росіяни одноголосо повторювали стандартні байки про те, що вони нібито не знала куди їдуть та навіщо їх відправили в Україну

Сили спецоперацій у співпраці з підрозділом Сил оборони взяли в полон трьох російських окупантів на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба ССО.

Затримали загарбників під час штурму ворожих позицій на донецькому напрямку. Згодом з’ясувалося, що один із них – засуджений рецидивіст. Він вже ушосте відбував покарання в тюрмі, коли був завербований для участі у війні проти України.

«Я стомився. Я вже шостий раз сиджу», – поскаржився окупант.

Росіяни одноголосо повторювали стандартні байки про те, що вони нібито не знала куди їдуть та навіщо їх відправили в Україну.

Воїни ССО України нагадують російським окупантам, що потрапити до полону для них – це єдина можливість вижити.

Українські військові наголошують, що поводяться з військовополоненими згідно зі стандартами міжнародного гуманітарного права. Попри те, що це агресори, які прийшли з загарбницько-вбивчою метою на українську землю, до них не застосовують насилля.

До слова, раніше у полон потрапив окупант, який п’ять разів намагався втекти з війська (відео).

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Теги: окупанти полон військові відео росіяни

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