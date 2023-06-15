У Харкові прогриміли вибухи
На Харківщині оголошено повітряну тривогу, жителям області слід перебувати в укриттях
У ніч на 15 червня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне» та поліція Харківської області.
Видання написало про звуки двох вибухів у Харкові приблизно о 01:40. А ще через п’ять хвилин з'явилося повідомлення і про третій вибух у місті.
Нацполіція Харківщини попередила, що ворог знову взявся обстрілювати область.
«Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102», – закликали правоохоронці.
Зазначимо, що в місті та області станом на зараз триває повітряна тривога.
Нагадаємо, завершилася 476-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої ночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по нашій країні, застосували шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракети морського базування «Калібр» та 10 іранських ударних дронів типу Shahed-131/136. Усього протягом минулої доби ворог завдав 37 авіаційних ударів, також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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