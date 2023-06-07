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Підрив Каховської ГЕС: масштаби катастрофи

Діана Гасюк
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: масштаби катастрофи
Рівень води на затоплених територіях Херсонщини зростає
фото з відкритих джерел

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС

Станом на зараз, через підрив каховської ГЕС повінь зруйнувала міст на р. Інгулець у Єлизаветівці Миколаївської області.

За даними Снігурівської МВА, також в с. Галаганівка міст повністю затоплений.

На даний час відкрите сполучення між Снігурівкою та селами Василівка, Євгенівка, Павлівка та Тамарине.

На відео міст біля с. Нововасилівка.

Раніше повідомлялося, що у комплексі «Казкова діброва» у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області через підрив окупантами Каховської ГЕС загинуло приблизно 300 тварин. 

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях.

Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Також американський вчений-гідролог Пітер Глейк розповів про наслідки руйнування каховської ГЕС.

Читайте також: США мають докази причетності РФ до підриву Каховської дамби – NBC
Теги: Миколаїв місто повінь Херсонщина

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