Підрив Каховської ГЕС: масштаби катастрофи
На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС
Станом на зараз, через підрив каховської ГЕС повінь зруйнувала міст на р. Інгулець у Єлизаветівці Миколаївської області.
За даними Снігурівської МВА, також в с. Галаганівка міст повністю затоплений.
На даний час відкрите сполучення між Снігурівкою та селами Василівка, Євгенівка, Павлівка та Тамарине.
На відео міст біля с. Нововасилівка.
Раніше повідомлялося, що у комплексі «Казкова діброва» у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області через підрив окупантами Каховської ГЕС загинуло приблизно 300 тварин.
Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях.
Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.
Також американський вчений-гідролог Пітер Глейк розповів про наслідки руйнування каховської ГЕС.
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