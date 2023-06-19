В Одесі пролунали вибухи, працює ППО
У регіоні триває повітряна тривога
У ніч на 19 червня в Одесі було чутно вибухи під час повітряної тривоги. Над регіоном працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
«Вибухи над Одесою – робота ППО», – ідеться в повідомленні, опублікованому о 02:22.
Зазначимо, що в регіоні триває повітряна тривога. Жителям Одещини слід перебувати в укриттях до відбою та дотримуватись інформаційної тиші.
Нагадаємо, Повітряні сили попередили про загрозу ракетного удару у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях.
«Ракета у напрямку Одеси з Чорного моря! Залишайтесь в укритті!», – закликали військові.
Окрім того, у північно-західному напрямку зафіксовано рух безпілотників невстановленого типу – ймовірно, Shahed.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники вивели в Чорне море підводний корабель, споряджений чотирма пусковими установками ракет «Калібр».
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