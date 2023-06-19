В Одесі пролунали вибухи, працює ППО

У регіоні триває повітряна тривога

У ніч на 19 червня в Одесі було чутно вибухи під час повітряної тривоги. Над регіоном працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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«Вибухи над Одесою – робота ППО», – ідеться в повідомленні, опублікованому о 02:22.

Зазначимо, що в регіоні триває повітряна тривога. Жителям Одещини слід перебувати в укриттях до відбою та дотримуватись інформаційної тиші.

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Нагадаємо, Повітряні сили попередили про загрозу ракетного удару у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях.

«Ракета у напрямку Одеси з Чорного моря! Залишайтесь в укритті!», – закликали військові.

Окрім того, у північно-західному напрямку зафіксовано рух безпілотників невстановленого типу – ймовірно, Shahed.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вивели в Чорне море підводний корабель, споряджений чотирма пусковими установками ракет «Калібр».