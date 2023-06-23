У Генічеську приліт по базі Росгвардії: є загиблі та поранені (відео)
Також рашисти заявляють про удари по окупованому Скадовську
У тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині прогриміли потужні вибухи, а після них спалахнула пожежа та почав здійматися густий стовп чорного диму. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Повідомляють, що прилетіло по базі Росгвардії. Є багато загиблих та поранених.
Також повідомляють, що після прильоту в частині міста зникла електроенергія.
Також рашисти заявляють про удари по окупованому Скадовську.
Нагадаємо, триває 485-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
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