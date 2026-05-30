Удар по ДСНС: Росія хотіла відключити лінії «101» і «112»

За кількістю постраждалих локацій атака 24 травня стала найбільшою з початку повномасштабного вторгнення
фото: ДСНС України
Андрій Даник: попри руйнування будівлі, диспетчери спустилися в укриття й продовжили приймати виклики

Під час масованої атаки на Київ у ніч на 24 травня Росія цілеспрямовано вдарила по будівлі Головного управління ДСНС у Київській області, де розміщувався оперативно-координаційний центр і серверна, що забезпечували роботу екстреної лінії «101» та системи «112». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт ДСНС.

Голова ДСНС Андрій Даник розповів про деталі удару на місці – у Шевченківському районі Києва, біля п'ятиповерхівки, де в ту ніч загинули троє людей, під час зустрічі з американською делегацією. 

«Били по управлінню ДСНС. Хотіли зупинити лінію «101». На жаль, тепер рятувальники – пріоритетна ціль на ураження для росіян», – наголосив Даник.

На момент удару в будівлі чергували переважно жінки. Попри руйнування, диспетчери та зв'язківці оперативно перейшли до укриття й не перервали роботу.

Зустріч із делегацією США

Американську сторону на зустрічі представляли сенатор Річард Блюментал, член Палати представників Джим Гаймс і Тимчасовий повірений у справах США Джулі Девіс.

Даник розповів гостям про хід рятувальних операцій після масованого удару – пошуки людей під завалами, ліквідацію наслідків в усіх постраждалих районах столиці. Він також подякував американським партнерам за технічну та фінансову підтримку і наголосив на важливості зміцнення протиповітряної оборони.

«Для нас важливо: чим більше зіб'ють у повітрі – тим менше розбирати на землі. Дякую, що ви нас підтримуєте і бачите на власні очі, що тут відбувається», – сказав очільник ДСНС.

Представники делегації запевнили, що підтримка України триватиме, і висловили повагу українським рятувальникам за роботу під обстрілами.

Масована атака 24 травня

У ніч на 24 травня Росія завдала одного з найпотужніших ударів по Київщині за весь час повномасштабного вторгнення. Противник застосував близько 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет різних типів і 600 дронів. У столиці загинуло троє людей, 87 отримали поранення, серед них троє неповнолітніх. Пошкодження зафіксовано на 49 локаціях.

За словами президента Володимира Зеленського, удар зруйнував житлові будинки, школи, продуктовий ринок, фактично знищив музей Чорнобиля та пошкодив Національний художній музей. Керівник Київської МВА Тимур Ткаченко зазначив, що за кількістю постраждалих локацій атака 24 травня стала найбільшою з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, рятувальники чотири доби поспіль ліквідовували наслідки удару 24 травня у Шевченківському та Подільському районах Києва – розбирали завали, демонтували понівечені конструкції, рятували музейні експонати. 

