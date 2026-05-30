У Києві та низці регіонів лунає комбінована повітряна тривога

Надія Карбунар
У Києві та низці регіонів лунає комбінована повітряна тривога
Тривога почала лунати о 17:57
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою

У Києві ввечері 30 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших регіонів. Про це повідомляє «Главком».

«Загроза застосування балістичного озброєння», – попередили Повітряні сили ЗСУ.

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрозу застосування балістики з Брянська.

Крім того, над деякими регіонами кружляють ворожі «Шахеди», які долетіли на на Захід країни.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, Міністерство оборони закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги протягом 30-31 травня. Особливо це стосується мешканців Києва.

Раніше представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила Києву новими ударами, заявивши, що Росія нібито й надалі завдаватиме «ударів у відповідь». «Удари у відповідь завдались і будуть завдаватись по Києву», – сказала вона.

Як повідомило зовнішньополітичне відомство РФ, цілями ударів стануть об’єкти проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються «за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення». Водночас Москва не забула й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

У Києві та низці регіонів лунає комбінована повітряна тривога
Флот РФ практично нівельовано – Сирський
Справа про держзраду. Ексдружина Андрія Деркача врятувала готівку, яка була під арештом чотири роки
Росіяни атакували залізницю в Запоріжжі – загинув машиніст, є поранені
Реформа мобілізації: народна депутатка попередила про «болісні» заходи
Тихановська розповіла, яким бачить майбутнє Лукашенка

