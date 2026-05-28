Масована атака на Київ 24 травня 2026 року: рятувальники четверту добу ліквідовують наслідки

glavcom.ua
У столиці внаслідок масованого обстрілу 24 травня постраждало 87 людей
Надзвичайники розбирають завали, демонтують понівечені конструкції та розчищають територію

У Києві рятувальники четверту добу поспіль усувають наслідки ворожого удару, завданого росіянами 24 травня по столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Працюють безперервно і вдень, і вночі: розбирають завали, демонтують понівечені конструкції та розчищають територію від тонн будівельного сміття. Окремий пріоритет – евакуація та збереження вцілілих експонатів і документації», – йдеться в заяві.

Як зазначається, надзвичайники діють максимально злагоджено. «Попри фізичне виснаження та емоційну напругу, робота не зупиняється ні на мить», – повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої атаки 24 травня постраждало 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Як повідомлялося, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.

Зауважимо, що масований удар Росії по Києву в ніч на 24 травня, імовірно, був спробою очільника Кремля Володимира Путіна приховати приниження після параду 9 травня у Москві та невдачі російської армії на фронті.

Зокрема, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

До слова, на Лук'янівці відновили роботу ресторану швидкого обслуговування McDonald’s, який було пошкоджено унаслідок російської атаки у ніч на 24 травня.

Масована атака на Київ 24 травня 2026 року: рятувальники четверту добу ліквідовують наслідки
