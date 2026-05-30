«Птахи Мадяра» знищили базу бучанських катів (відео)

Атаковано тренувальні полігони та військовий табір 64-ї бригади Збройних сил РФ

Сили безпілотних систем знищили базу 64-ї бригади Збройних сил РФ, військовослужбовці якої здійснювали масові воєнні злочини в окупованій Бучі. Як інформує «Главком», про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді.

Повідомляється, що під удар потрапили навчальні полігони і військовий табір 3-ї та 36-ї армій противника на окупованих територіях на глибині 70 та 100 км від фронту. Операцію провели пілотами 414-ї бригади «Птахи Мадяра» та 413-го полку «Рейд» у ніч проти 30 травня. Всього здійснено 21 підтверджене результативне влучання.

🔥Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з підрозділами розвідки провели успішну нічну операцію з ураження військових об'єктів ворога в оперативній глибині.



Пілотами 414-ї ОБр «Птахи Мадяра» та 413-го ОП «Рейд», за координації Центру глибинного ураження СБС, завдано масованих… pic.twitter.com/RUWuJq6V2u — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 30, 2026

Втрати живої сили противника ще уточнюються, але вже відомо про принаймні 9 загиблих, 9 поранених та 13 зниклих безвісти. Мадяр уточнив, що ці дані з великою імовірністю «суттєво занижені», оскільки на полігоні було дуже багато ворожих солдатів.

«Не буде вам, хробаки, спокою у тилу», – додав командувач СБС на адресу окупантів.

Раніше Мадяр попередив Лукашенка про цілі у Білорусі на випадок нападу. Військовий наголосив, що українська армія ретельно фіксує кожну ворожу активність із північного напрямку та не пробачить використання білоруського простору для російського терору.

Також у ніч проти 23 травня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці об’єктів російської військової та паливної інфраструктури. Під ураження потрапили нафтовий термінал «Шесхарис», нафтобаза «Грушова» у Новоросійську Краснодарського краю РФ, а також танкер Chrysalis, який пов’язують із так званим тіньовим флотом Росії.