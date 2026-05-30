Лінія фронту станом на 30 травня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 53 авіаційних удари – скинув 195 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5867 дронів-камікадзе та здійснив 2144 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

30 травня на фронті відбулося 232 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, ліквідовано 23 окупанти та поранено 18. Знищено шість одиниць автомобільної та дев'ять одиниць спеціальної техніки ворога, склад пально-мастильних матеріалів. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, одну артилерійську систему, 14 укриттів особового складу та два пункти управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 202 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося чотири боєзіткнення. Противник здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев'ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Охрімівки, Тернової. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог двічі атакував позиції Сил оборони у бік Новоосинового та в районі Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали вісім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман, Озерне, Степове, Новосергіївка та в районі Ямполя.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили шість спроб загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне, Різниківка та у бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки.

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка та у бік Розкішного.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Заповідне, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік Кучерів Яру, Торецького, Білицького, Дорожнього, Шевченка, Новопідгородного. Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупинили дві ворожі атаки у бік Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 37 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Варварівка, Залізничне, Злагода, Оленокостянтинівка та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного. П'ять боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку

Від початку доби ворог активних наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили одну штурмову дію у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1557-й день повномасштабної війни в Україні.