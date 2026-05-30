Загроза масованого удару РФ досі актуальна: Зеленський терміново звернувся до українців

Глава держави закликав українців і цієї доби бути уважними до сигналів повітряної тривоги

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Загроза масштабної атаки РФ нікуди не зникла, хоч партнери і просили Москву не бити по Україні

Загроза масованого удару, про який говорять ще від 26 травня, досі залишається актуальною. Як інформує «Главком», про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Глава держави закликав українців і цієї доби бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже інформація від розвідок про можливість масованого удару і досі реальна.

«Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього. Віри у те, що хтось там, в Москві, одумається, немає. Обов’язково бережіть життя – реагуйте на небезпеки», – заявив Зеленський.

Він запевнив, що українська ППО, всі мобільні вогневі групи, бойова авіація – перебувають у повній готовності, «настільки, наскільки можливо, враховуючи постачання».

«Відсоток збиття «шахідів» нашими воїнами стабільно вище 90 – це 90-93%. По крилатих ракетах та балістиці: з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму PURL, ми шукаємо інші способи отримувати ракети», – додав президент.

Напередодні Володимир Зеленський провів розмову з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером та поінформував його про підготовку РФ до масованого удару.

Нагадаємо, Головне управління розвідки отримало документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито попередила персонал іноземних дипломатичних представництв про необхідність покинути Київ. За його словами, далі кожне посольство самостійно ухвалює рішення щодо роботи своїх співробітників.

Також представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила Києву новими ударами, заявивши, що Росія нібито й надалі завдаватиме «ударів у відповідь».