Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Загроза масованого удару РФ досі актуальна: Зеленський терміново звернувся до українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Загроза масованого удару РФ досі актуальна: Зеленський терміново звернувся до українців
Глава держави закликав українців і цієї доби бути уважними до сигналів повітряної тривоги
фото: Офіс президента
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Загроза масштабної атаки РФ нікуди не зникла, хоч партнери і просили Москву не бити по Україні

Загроза масованого удару, про який говорять ще від 26 травня, досі залишається актуальною. Як інформує «Главком», про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Глава держави закликав українців і цієї доби бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже інформація від розвідок про можливість масованого удару і досі реальна.

 «Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього. Віри у те, що хтось там, в Москві, одумається, немає. Обов’язково бережіть життя – реагуйте на небезпеки», – заявив Зеленський.

Він запевнив, що українська ППО, всі мобільні вогневі групи, бойова авіація – перебувають у повній готовності, «настільки, наскільки можливо, враховуючи постачання».

«Відсоток збиття «шахідів» нашими воїнами стабільно вище 90 – це 90-93%. По крилатих ракетах та балістиці: з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму PURL, ми шукаємо інші способи отримувати ракети», – додав президент.

Напередодні Володимир Зеленський провів розмову з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером та поінформував його про підготовку РФ до масованого удару.

Нагадаємо, Головне управління розвідки отримало документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні. 

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито попередила персонал іноземних дипломатичних представництв про необхідність покинути Київ. За його словами, далі кожне посольство самостійно ухвалює рішення щодо роботи своїх співробітників. 

Також представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила Києву новими ударами, заявивши, що Росія нібито й надалі завдаватиме «ударів у відповідь». 

Читайте також:

Теги: авіація Володимир Зеленський президент небезпека ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський вперше зустрівся з прем’єром Грузії Іраклі Кобахідзе
Зеленський провів першу зустріч із підсанкційним прем’єром Грузії
4 травня, 19:39
Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня
Зеленський передав Путіну послання через Фіцо? Словаччина зробила несподівану заяву
8 травня, 00:51
Укладання контрактів із військовими пропонується здійснити у три етапи
Якими будуть терміни служби? Нардеп розкрив умови нових контрактів для військових
9 травня, 18:59
Документ передбачає зняття заборони на розміщення церемоніального об’єкта в межах «червоних ліній» Алеї Героїв Небесної Сотні
Зеленський підписав закон про будівництво Музею Революції Гідності
19 травня, 13:02
Окупанти готують нові атаки. Президент попередив про небезпеку
Окупанти готують нові атаки. Президент попередив про небезпеку
11 травня, 20:32
Український захисник зачитав вірш
Звільнений із полону боєць прочитав вірш про Україну: щемливе відео
15 травня, 12:01
Зеленський: Україна заслуговує на справедливе ставлення та рівні права в Європі
Reuters: Зеленський у листі до лідерів ЄС відкинув ідею Мерца про «асоційоване членство»
23 травня, 13:33
Подружжя перепоховали в Україні 25 травня 2026 року
Очільника ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію перепоховано в Україні: історія подружжя
25 травня, 12:39
Президент України подякував народу та уряду Швеції, а також прем’єру Ульфу Крістерссону за підтримку України.
Зеленський прибув до Швеції та анонсував новий оборонний пакет
28 травня, 13:22

Події в Україні

Фото дня: люди в чорному. Президент зібрав маленьку нараду на природі
Фото дня: люди в чорному. Президент зібрав маленьку нараду на природі
Загроза масованого удару РФ досі актуальна: Зеленський терміново звернувся до українців
Загроза масованого удару РФ досі актуальна: Зеленський терміново звернувся до українців
«Птахи Мадяра» знищили базу бучанських катів (відео)
«Птахи Мадяра» знищили базу бучанських катів (відео)
У Києві та низці регіонів лунала комбінована повітряна тривога
У Києві та низці регіонів лунала комбінована повітряна тривога
Вижила під ударом «зброї апокаліпсису»: історія охоронниці, яка перебувала в епіцентрі вибуху «Орєшніка»
Вижила під ударом «зброї апокаліпсису»: історія охоронниці, яка перебувала в епіцентрі вибуху «Орєшніка»
Флот РФ практично нівельовано – Сирський
Флот РФ практично нівельовано – Сирський

Новини

Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Сьогодні, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua