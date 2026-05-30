Фото дня: люди в чорному. Президент зібрав маленьку нараду на природі

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Фото дня: люди в чорному. Президент зібрав маленьку нараду на природі
Усі четверо посадовців були одягнуте в чорне
фото: Офіс президента
Зеленський, Шмигаль, Буданов та Умєров радилися під відкритим небом

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів спеціальну нараду щодо подальших дій України. У ній взяли участь керівник Офісу президента Кирило Буданов, міністр оборони Денис Шмигаль та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Утім, увагу українців привернула не так тема, що її обговорювали політики, як сам вигляд учасників наради та місце ї проведення, повідомляє «Главком».

Як можна побачити на знімках, усі четверо посадовців були одягнуте в чорне. Радилися вони не в кабінеті, а на свіжому повітрі.

«Цікаві фотографії. Вище керівництво країни. На свіжому повітрі з підписом про спеціальну нараду. Мабуть, після плівок-записів вирішили переконатися, що ніхто не може підслухати. А прем’єра чомусь не взяли», – написав голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

У коментарях до допису українці активно обговорюють знімки.

«Скоріше, це демонстрація, що вони в Україні і не в бункері, як про це талдичить Путін», «Премʼєр робив світлини», «А хто веде протокол? Чи просто так посиділи? Попили кави?», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду за участю військового керівництва, дипломатів та урядовців, присвячену стратегічному плану дій держави на найближчу перспективу. Ключовими темами обговорення стали посилення протиповітряної оборони, запуск нових форматів оборонної співпраці з міжнародними партнерами та підготовка до закритих дипломатичних перемовин.

Раніше повідомлялося, що українська програма «далекобійних практичних санкцій» продовжує системно руйнувати економічний та логістичний фундамент російської воєнної машини. Черговою підтвердженою ціллю українських безпілотників став великий об'єкт нафтової промисловості в місті Армавір, що в Краснодарському краї РФ. Операцію успішно реалізували спецпризначенці Служби безпеки України. 

