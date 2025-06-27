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Удар по місту Самар: 28 і 29 червня оголошені днями жалоби

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Удар по місту Самар: 28 і 29 червня оголошені днями жалоби
фото з відкритих джерел

Внаслідок ракетної атаки загинули п'ятеро людей

У місті Самар на Дніпропетровщині 28 та 29 червня оголошено днями жалоби після ракетного удару, який сьогодні здійснили окупанти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Сергія Рєзніка.

«Ранок почався зі звуків вибухів. Ворог знову вдарив по місту. Росія свідомо цілила по мирних людях. У зв’язку з трагедією я підписав розпорядження: 28 і 29 червня – дні жалоби в місті Самар», – йдеться в повідомленні.

У ці дні:

  • скасовано розважальні заходи;
  • приспущено державні прапори;
  • вшановується памʼять загиблих.
Удар по місту Самар: 28 і 29 червня оголошені днями жалоби фото 1

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні атакували Дніпропетровщину. Під удар потрапило місто Самар. Відомо про п'ятьох загиблих, ще 23 людини постраждали. Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – «важкі». Решта в стані середньої тяжкості.

Варто зазначити, що нещодавно окупанти вже били по місту. 24 червня росіяни вдарили балістикою по Дніпру та Самару. Унаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру – десятки освітніх та медичних закладів, житлові будинки та адмінбудівлі тощо.

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Теги: ракета Дніпропетровщина війна окупанти росіяни

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