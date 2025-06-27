Удар по місту Самар: 28 і 29 червня оголошені днями жалоби

Внаслідок ракетної атаки загинули п'ятеро людей

У місті Самар на Дніпропетровщині 28 та 29 червня оголошено днями жалоби після ракетного удару, який сьогодні здійснили окупанти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Сергія Рєзніка.

«Ранок почався зі звуків вибухів. Ворог знову вдарив по місту. Росія свідомо цілила по мирних людях. У зв’язку з трагедією я підписав розпорядження: 28 і 29 червня – дні жалоби в місті Самар», – йдеться в повідомленні.

У ці дні:

скасовано розважальні заходи;

приспущено державні прапори;

вшановується памʼять загиблих.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні атакували Дніпропетровщину. Під удар потрапило місто Самар. Відомо про п'ятьох загиблих, ще 23 людини постраждали. Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – «важкі». Решта в стані середньої тяжкості.

Варто зазначити, що нещодавно окупанти вже били по місту. 24 червня росіяни вдарили балістикою по Дніпру та Самару. Унаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру – десятки освітніх та медичних закладів, житлові будинки та адмінбудівлі тощо.