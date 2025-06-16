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Загострення на Близькому Сході. Ердоган заявив про збільшення виробництва ракет

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Загострення на Близькому Сході. Ердоган заявив про збільшення виробництва ракет
Президент Туреччини зробив заяву про посилення виробництва ракет
фото: defensehere.com

Ердоган: Ми матимемо настільки міцний оборонний потенціал, що ніхто не наважиться кинути нам виклик

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про нові плани щодо збільшення ракетних запасів країни. Таку заяву він зробив на тлі загострення на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Here.

«Зараз ми плануємо виробництво ракет, щоб підняти наші запаси ракет середньої та великої дальності до рівня стримування. Найближчим часом ми матимемо настільки міцний оборонний потенціал, що ніхто не наважиться кинути нам виклик», – сказав Ердоган.

Не називаючи конкретних систем, Ердоган зазначив, що турецьке виробництво оборонної промисловості досягло точки, коли «тепер ми можемо виробляти як якість, так і кількість, щоб посилити наше стримування».

Президент Туреччини також підкреслив, що якщо нація не є самодостатньою у військовому, економічному та політичному плані, вона не може підтримувати стримування: «Якщо ви не сильні за всіма напрямками, ви завжди будете під загрозою».

Ердоган підтвердив позицію Туреччини про те, що суперечки щодо ядерної програми Ірану повинні вирішуватися дипломатичним шляхом, а не силою. Він також сказав, що Анкара активно бере участь у «човниковій дипломатії» для деескалації напруженості між Ізраїлем та Іраном.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні».  Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган ракета

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