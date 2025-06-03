Чи зможе РФ масовано атакувати Україну? Розвідка підрахувала запаси ракет

Росія загалом має в запасі майже три тисячі крилатих, балістичних і гіперзвукових ракет

Американські чиновники вважають, що Російська Федерація може запустити по Україні балістичні ракети

За оцінками Головного управління розвідки, станом на середину травня 2025 року Російська Федерація мала майже 600 балістичних ракет «Іскандер-М», понад 100 ракет типу «Кинджал» і близько 400 крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NV.

Скільки ракет має Росія

Балістичні ракети «Іскандер-М» – майже 600 одиниць;

Гіперзвукові аеробалістичні ракети «Кинджал» – понад 100 одиниць;

Крилаті ракети «Іскандер-К» – майже 300 одиниць;

Крилаті ракети X-101 – більш як 300 одиниць;

Крилаті ракети «Калібр» – понад 400 одиниць

Крилаті ракети X-22/32 – до 300 одиниць;

Крилаті ракети «Онікс» і гіперзвукові протикорабельні ракети «Циркон» – 700 одиниць;

Балістичні північнокорейські ракети KN-23 – 60 одиниць;

Зенітні керовані ракети для С-300П/С-400 – близько 11 тис. одиниць.

Скільки Росія може виробляти ракет у місяць:

«Іскандер-М» – 60-70 одиниць;

«Кинджал» – 10-15 одиниць;

«Іскандер-К» – 20-30 одиниць;

X-101 – 60-70 одиниць;

«Калібр» – 25-30 одиниць;

X-32 – до 10 одиниць;

«Онікс» і «Циркон» – 20-30 одиниць загалом.

Нагадаємо, американські чиновники вважають, що Російська Федерація обовʼязково відповість на українську спецоперацію «Павутина». Окупаційна армія може запустити по Україні балістичні ракети, зокрема «Орєшнік». Так, Москва може відновити масовані удари безпілотників по цивільних об'єктах, завдати удару по енергомережі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що ще зарано оцінювати повний вплив української операції на стратегічні бомбардувальники Росії, частково тому, що росіяни можуть відремонтувати деякі з уражених літаків. Він каже, що безпілотники завдали значної шкоди, але сама по собі атака не змусить Росію скоротити свої наступальні операції в Україні.