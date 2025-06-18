Атака на Київ: за ніч деблоковано тіла шістьох загиблих (оновлено)

Всього, за даними ДСНС, у столиці загинула 21 особа та 134 людини постраждало

У Солом'янському районі Києва всю ніч безперервно тривали пошукові рятувальні роботи. Станом на 07:00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще п'ятьох загиблих осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Всього за вказаною адресою вилучено тіла 16 осіб. Роботи тривають», – йдеться в повідомленні.

Всього у столиці загинула 21 особа та 134 людини постраждало.

Оновлено о 08:16. У Солом'янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіло ще однієї загиблої особи чоловічої статі. За даними ДСНС України, всього за вказаною адресою вилучено тіла 17 осіб, пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, російські війська масовано атакували Україну, запустивши більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Під удар потрапили столиця, Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, столичні рятувальники намагаються дістати людей з-під завалів зруйнованого будинку. «Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів», – каже він.

Також, російські війська здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. Внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 15 людей, повідомлялося про майже сотню постраждалих.