Іран заявив про перший бойовий запуск балістики середньої дальності «Саджиль» 

Ракета «Саджиль» є двоступеневою балістичною ракетою середньої дальності, що працює на твердому паливі

Іранська сторона наголосила, що подальші удари будуть «точковими і безперервними»

Іран, імовірно, вперше застосував проти Ізраїлю балістичну ракету середньої дальності типу «Саджиль». Про це повідомляє іранське видання Tasnim News із посиланням на заяву Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, збройне формування Ірану), пише «Главком».

Згідно з офіційною інформацією КВІР, у межах дванадцятої хвилі операції «Правдива обіцянка 3» по території Ізраїлю було випущено «надважкі, далекобійні, двоступеневі ракети» типу «Саджиль». Іранська сторона також наголосила, що подальші удари будуть «точковими і безперервними».

Водночас ізраїльські ЗМІ зазначають, що під час останньої атаки було зафіксовано запуск лише однієї ракети, яку вдалося перехопити силами ППО.

Ракета «Саджиль» є двоступеневою балістичною ракетою середньої дальності, що працює на твердому паливі. Її вперше представили у 2008 році, і з того часу вона вважається однією з найсучасніших у ракетному арсеналі Ірану.

За непідтвердженими даними, «Саджиль» здатна уражати цілі на відстані до 2 000-2 500 км. Використання твердого палива забезпечує ракеті високу мобільність і швидке розгортання.

Раніше ми писали, що Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

За його словами, наразі Ізраїль перебуває в очікуванні позиції Трампа щодо завершення розпочатої кампанії проти Тегерана. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Варто зауважити, ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану у найближчий час. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди.

Крім того, високопоставлені чиновники розповіли Axios, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводить важливу зустріч зі своїми радниками.

Після цих новин, іранське державне телебачення повідомило, що «сьогодні ввечері нас очікує сюрприз, який світ запам’ятає на віки».

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами.