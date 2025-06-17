Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Ракета пройшла дев'ять поверхів». Клименко назвав наслідки удару по Києву

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Ракета пройшла дев'ять поверхів». Клименко назвав наслідки удару по Києву
Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Солом'янському районі
фото: Суспільне Новини

Міністр внутрішніх справ уточнив, що у Києві через атаку Росії загинули 14 людей

Російські окупанти в ніч на 17 червня завдали удару по Києву дронами та ракетами, внаслідок чого постраждали  десятки мирних жителів столиці. Про це на місці російського удару по багатоповерхівці в Солом'янському районі заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує «Главком». 

За словами голови МВС, у Києві 27 локацій, які атакував ворог. Там працює близько 2 тис. осіб, насамперед це рятувальники, поліція, комунальні служби та лікарі.

«На цей час ми можемо підтвердити 40 постраждалих, один загиблий. Але зараз надходить інформація, що з однієї локації - житловий будинок у нас є, багато загиблих, буде підтвердження через 10 хвилин», - додав міністр.

Також він уточнив, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі.

«Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів», – додав міністр.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи вже почалися, вони можуть тривати щонайменше добу.

Міністр внутрішніх справ уточнив, що у Києві через атаку Росії загинули 14 людей. Ще 44 – постраждали.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 17 червня протягом кількох годин лунали вибухи. На Київ летіла велика кількість «шахедів», а потім стало відомо про ракети у напрямку столиці. У місті чули гучні вибухи. У мережі пишуть, що постраждав аеропорт «Жуляни».

Читайте також:

Теги: окупанти міністр аеропорт рятувальники поліція будинок ракета Ігор Клименко ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух безпілотника освітлює небо над містом під час удару російського безпілотника на тлі нападу РФ на Україну, у Києві
Чому обстріли України не «відповідь», а ознака відчаю Росії
10 червня, 17:31
Росія неодноразово використовувала різні бойові частини для своїх далекобійних дронів
Росіяни удосконалили «Шахеди»: тепер руйнують цілі поверхи
20 травня, 13:15
Головні новини ночі проти 27 травня
Наїзд на вболівальників у Ліверпулі, вибухи в Росії: головне за ніч
27 травня, 05:26
Під час війни поліція не набирає чоловіків віком від 25 до 60 років
Стало відомо, скільки поліцейських перебувають на фронті
31 травня, 08:44
Анналена Бербок отримала нову посаду
Анналена Бербок очолить Генасамблею ООН
2 червня, 16:14
В Одесі значні руйнування після російської атаки
Атака дронів на Одесу: кількість загиблих збільшилась (фото, відео)
10 червня, 08:48
За минулу добу відбулося 193 бойових зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року
8 червня, 08:45
Ворог хоче оточити Костянтинівку з трьох сторін
Окупанти намагаються взяти Костянтинівку у кільце з трьох напрямків
Вчора, 22:31
РФ масовано атакувала Київ ракетами та дронами
У столиці погіршилася якість повітря після російської атаки
Сьогодні, 06:50

Новини

Атака на Київ: момент влучання «Шахеда» у багатоповерхівку потрапив на відео
Атака на Київ: момент влучання «Шахеда» у багатоповерхівку потрапив на відео
У Києві загинули 14 людей, кількість поранених зростає (оновлено)
У Києві загинули 14 людей, кількість поранених зростає (оновлено)
Атака на Київ. Влада повідомила, скільки безпілотників та ракет запустила Росія
Атака на Київ. Влада повідомила, скільки безпілотників та ракет запустила Росія
Громадський транспорт у Києві після обстрілу курсує зі змінами: схема
Громадський транспорт у Києві після обстрілу курсує зі змінами: схема
У Києві знову була оголошена повітряна тривога
У Києві знову була оголошена повітряна тривога
«Ракета пройшла дев'ять поверхів». Клименко назвав наслідки удару по Києву
«Ракета пройшла дев'ять поверхів». Клименко назвав наслідки удару по Києву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 червня: ситуація на фронті
116K
Генштаб заявив про відкриття нового напрямку на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 червня 2025
89K
Скандал у Європарламенті: українська делегація залишила молодіжний форум через виступ Дар'ї Навальної
76K
Ізраїль за дві доби зробив те, що Росія не змогла за роки великої війни – WSJ
29K
На Київщині чоловіка вкусила рідкісна отруйна змія

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Вчора, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua