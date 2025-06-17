«Ракета пройшла дев'ять поверхів». Клименко назвав наслідки удару по Києву

Міністр внутрішніх справ уточнив, що у Києві через атаку Росії загинули 14 людей

Російські окупанти в ніч на 17 червня завдали удару по Києву дронами та ракетами, внаслідок чого постраждали десятки мирних жителів столиці. Про це на місці російського удару по багатоповерхівці в Солом'янському районі заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує «Главком».

За словами голови МВС, у Києві 27 локацій, які атакував ворог. Там працює близько 2 тис. осіб, насамперед це рятувальники, поліція, комунальні служби та лікарі.

«На цей час ми можемо підтвердити 40 постраждалих, один загиблий. Але зараз надходить інформація, що з однієї локації - житловий будинок у нас є, багато загиблих, буде підтвердження через 10 хвилин», - додав міністр.

Також він уточнив, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі.

«Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів», – додав міністр.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи вже почалися, вони можуть тривати щонайменше добу.

Міністр внутрішніх справ уточнив, що у Києві через атаку Росії загинули 14 людей. Ще 44 – постраждали.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 17 червня протягом кількох годин лунали вибухи. На Київ летіла велика кількість «шахедів», а потім стало відомо про ракети у напрямку столиці. У місті чули гучні вибухи. У мережі пишуть, що постраждав аеропорт «Жуляни».