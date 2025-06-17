Кличко показав докази використання Росією касетних боєприпасів у Києві (відео)

Мер Києва продемонстрував металеві кульки, якими була начинена ворожа ракета

Сьогодні, 17 червня, стало відомо про шокуючу знахідку після нічного обстрілу Києва: одна з ракет, яка влучила у житловий будинок на столичних Нивках, містила касетні боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Мер Києва продемонстрував металеві кульки, схожі на невеликі м'ячі, якими була начинена ворожа ракета. Їх зібрали на місці удару правоохоронці та рятувальники. За словами Кличка, це свідчить про намір окупантів завдати максимальної кількості уражень цивільному населенню міста.

«Інакше, аніж геноцид, це назвати не можна», – підкреслив Віталій Кличко, коментуючи цинічне застосування забороненої зброї проти мирних жителів.

Ця знахідка вкотре підтверджує жорстокість та злочинний характер дій російських агресорів, які свідомо використовують касетні боєприпаси, що несуть невибіркову загрозу для цивільних об'єктів та мирних громадян.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.