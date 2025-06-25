Іран визнав серйозні пошкодження ядерних об'єктів

Ядерні об’єкти Ірану неодноразово ставали мішенню

Після ударів США та Ізраїлю на іранських ядерних об'єктах є значні руйнування. Про це заявив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї в коментарі телеканалу «Аль-Джазіра», передає «Главком».

Багаї підкреслив, що пошкодження серйозні. А об'єкти неодноразово ставали мішенню.

Також повідомляється, що ізраїльська комісія з атомної енергії надала Білий дім звіт. Цей документ опублікував журналіст Axios Барак Равід. У ньому зазначається, що американська ракета знищила ключову інфраструктуру в ядерному центрі Фордо. Установка зі збагачення урану вийшла з ладу.

Комісія вважає, що серія ударів Вашингтона та Ізраїлю серйозно вплинула на ядерні потужності Ірану.

За даними розвідки США, удари мали обмежений ефект, адже основні запаси збагаченого урану були завчасно перевезені в безпечні місця. Значна частина матеріалів не постраждала.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто остаточної домовленості про повне припинення вогню. « За добу відбудеться офіційне завершення дванадцятиденної війни. Це могла бути війна, яка тривала б роками та знищила б весь Близький Схід – але цього не сталося і ніколи не станеться!», – написав він.

Вже пізніше Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Тоді ж міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прокоментував заяву Трампа про припинення вогню. Аракчі запевнив, що ніякої угоди між Ізраїлем та Іраном не існує. «Остаточне рішення про припинення наших військових операцій буде ухвалене пізніше», – підсумував Аракчі. Ізраїль офіційну відповідь поки не надав.

Водночас ЦАХАЛ повідомив, що в кількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в напрямку країни. Clash Report публікує відео, на якому видно пряме влучання ракети в одну з ізраїльських будівель.