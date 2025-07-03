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Окупанти атакували Полтаву дронами: під ударом опинилася будівля ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Окупанти атакували Полтаву дронами: під ударом опинилася будівля ТЦК
Внаслідок російської атаки відомо про загиблих та поранених
скріншот з відео

Ворог масовано атакував місто ударними безпілотниками

Полтава вранці 3 липня зазнала масованої атаки безпілотниками. Під ударом опинилася будівля обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут інформував про оголошення повітряної тривоги о 8:04, а про відбій – рівно за годину, о 9:04. У проміжку між цими повідомленнями він написав про удар по обласному центру.

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Водночас місцеві ЗМІ повідомили, що у Полтаві зафіксовано влучання в будівлю обласного ТЦК. У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Згодом Сухопутні війська ЗСУ підтвердили удар по територіальному центру комплектування. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Нагадаємо, нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.

Як відомо, у ніч на 3 липня російські терористи завдали удару по Одесі безпілотними літальними апаратами. Внаслідок ворожої атаки на місто постраждало п’ятеро людей, серед них – двоє дітей.

До слова, окупанти вперше атакували Харків дроном нового типу під назвою «Чєрніка», потужність його бойової частини схожа на безпілотник «Молнія». Фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар дроном нового типу. Він схожий на російську «Молнію», однак відрізняється конструкцією. Внаслідок його удару пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі.

Як повідомлялося, інтенсивність російських авіаударів по містах та селищах України швидко зростає. Відомо, що з 1 по 20 червня РФ запустила 3 681 безпілотник Shahed та фальшивих дронів, аби дезорієнтувати українські сили ППО. Ще рік тому середній показник сягав близько 600 дронів на місяць.

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Теги: Полтава ТЦК безпілотник

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