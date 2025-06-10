«Такої пекельної ночі ще не було». Лада Лузіна про нічний обстріл Києва

Лада Лузіна показала, який вигляд мав Київ з її вікна сьогодні перед світанком

Лада Лузіна: «Я помиляюся чи такої пекельної ночі у Києві ще не було?»

Українська письменниця Лада Лузіна, яка мешкає у Києві, поділилася своїми враженнями від нічного обстрілу столиці вночі, 10 червня, назвавши його пекельним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис письменниці.

За відчуттями Лузіної, атак такої інтенсивності Київ ще не переживав. «Я помиляюся чи такої пекельної ночі у Києві ще не було? Коли кожні п'ять хвилин щось пролітає за твоїм вікном і це щось намагаються збити, збивають, а на його місце летить нове», – написала Лузіна.

Вона пригадала постійний гул ворожих безпілотників, вибухи та безліч вогнів, що пронизували нічне небо, а також дим, який було видно над містом навіть у темряві.

«Одне нав'язливо бридко дзижчить, інше грізно пролітає повз із ріжучим звуком… А потім бабах-бабах! І безліч вогнів та дим над містом. Дим, який помітно навіть темної ночі…», – описала події ночі Лузіна.

Письменниця також зізналася, що нинішня атака особливо вплинула на її психологічний стан. «Саме сьогоднішньої ночі моя психіка явно дала тріщину – зазвичай мені вдавалося просто відсторонитися і лягти спати точно за графіком... але не сьогодні, не сьогодні», – додала Лада Лузіна, опублікувавши фото з вікна, зроблене ближче до ранку.

Київ перед світанком 10 червня був оповитий димом пожеж після атаки російських окупантів фото: Лада Лузіна/Facebook

У коментарях під дописом Лади Лузіної читачі діляться, як пережили нічний обстріл Києва.

«Перша думка, яка мені прийшла, коли бахкала балістика над головою, то згадала Лондон. Так, так, Лондон, який бомбила нацистська Німеччина перед своїм повним крахом», – написала одна з підписниць.

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі. Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

Також є влучання в Одесі. Так, у ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу.

Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес. Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові, пологовий будинок і є руйнування адмінбудівлі станції екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА. Нічна атака на Одесу буквально потрощила місто. Навколо вибиті вікна, потрощені дахи та поламані дерева.