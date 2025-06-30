«Шахед» атакував Кривий Ріг: є поранені

Один із поранених у Кривому Розі у важкому стані

Російські терористи сьогодні вдень атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині дроном-камікадзе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

«Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. На зараз троє поранених. Один з них «важкий», вже в операційній», – йдеться в повідомленні.

Штаб допомоги людям розгорнули у найближчому палаці культури. Там можна взяти будівельні матеріали та оформити заяви на матеріальну допомогу від міста.

Нагадаємо, цієї ночі ворог також завдав ударів по Одесі ударними дронами.

За повідомленням місцевих пабліків, у місті спалахнула масшабна пожежа. Над містом здійнявся величезний стовп диму.

Внаслідок російської атаки дронів на Харківщину також є постраждалі.

До слова, триває 1223-й день повномасштабної війни. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 34 авіаційних ударів, застосувавши 57 ракет та скинувши 56 керованих авіаційних бомб, здійснив 1269 уражень дронами-камікадзе та 4176 артилерійських обстрілів.